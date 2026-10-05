Belu ATR Jump llega a Comodoro Rivadavia

Será para la Gran Master de Minitramp que se desarrollará este sábado en la Escuela Nº 1.

Este sábado se llevará a cabo una Gran Master Comodorense de Minitramp. Llegará como invitada especial de Buenos Aires, la profesora Belén Narzisi, quien brindará un taller a las 11. Luego dará una súper master a las 15 con profesoras y alumnos de distintas localidades en el SUM -salón de usos múltiples- de la Escuela Nº 1.

La instructora comodorense de minitramp, Claudia Vega, al respecto aseguró. “Llegarán alumnas y profesoras de: El Bolsón, Rawson, Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, Sarmiento, Las Heras. Será un evento a lo grande. Están abiertas las inscripciones a profes y alumnos. Habrá una gran cantidad de deportistas realizando la actividad, con muchos trampolines en escena para ver”.

El evento se llevará a cabo en el gimnasio de la Escuela Nº 1, abierto al público. “Mis expectativas como profe por ser mi primer evento, es capacitarnos para llevar a clase y brindarle lo mejor al alumno. Disfrutar, compartir, y que quede marcado en cada uno esta Máster”, aseguró la instructora de minitramp.

Por otra parte, Claudia Vega tiene cupos abiertos para sumarse a las clases de minitramp durante diversos días de la semana, incluyendo minitramp kids. Para cualquier consulta e inscripción al evento, pueden comunicarse al 297-4005794.

Habrá un taller de técnica coreográfica, una súper máster, todo apto para alumnas e instructores, bajo la organización y coordinación general de la instructora Claudia Vega.