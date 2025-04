Más modalidades de pago para los impuestos Municipales

A partir del mes de abril, el Municipio a través de la secretaría de Recaudación a cargo de Luis Perea, implementó dos nuevas modalidades de pago en lo que respecta a los impuestos municipales. En ese marco, la subsecretaria de Ingresos Brutos y Fiscalización, Bárbara Victorino, explicó que “hace un tiempo incorporamos Link Pagos, a través del cual se puede ingresar a la oficina virtual, elegir cuales son los impuestos a pagar y mediante el ingreso al home banking se pueden pagar los impuestos seleccionados. Ahora se agregó la misma modalidad, pero con red Banelco”.

Mientras que agregó que “lo último que incorporamos fue el pago mediante QR. La forma es similar, se seleccionan los impuestos a pagar, en la oficina virtual, pasamos a la opción de pago con QR, se escanea el mismo y con cualquier billetera virtual, se realiza el pago desde allí”, detalló.

imagen.png

Del mismo modo, el subsecretario de Rentas, Gustavo González, remarcó que “esto nos parece importante porque, hoy, tenemos una ciudad con contribuyentes con un perfil digital muy marcado, entonces esto permite que ellos puedan traccionar desde la comodidad de su hogar y también acercar a la Municipalidad a la amplitud de medios de pagos que hoy existen, algo que era un tema pendiente con el vecino”.

Las adecuaciones a las diferentes modalidades de pago permiten mejorar la autogestión, por un lado, porque los contribuyentes ya no tienen que enviar los comprobantes de pago y por otro porque mejoran los tiempos y potencia la eficiencia de la administración pública. Asimismo, con estas diversas formas de pago, se evidencia un ahorro en la tasa de actuación administrativa, que es la que se cobra cuando se realizan pagos mediante transferencia. Ante cualquier duda que se presente, los vecinos pueden acceder a la oficina virtual y seleccionar la opción Preguntanos, donde encontraran la información para comunicarse de manera digital con los espacios de atención.

DENUNCIAS POR ESTAFAS A JUBILADOS

Por otra parte, González habló sobre las alertas recibidas ante casos de intento de estafas telefónicas a jubilados, relacionadas a los beneficios que el Ejecutivo ha puesto a disposición para dicho sector de la población y subrayó que “desde la Municipalidad no se están haciendo llamados para pedir ningún tipo de información. En caso de que recibiesen alguna comunicación, no brinden datos de ningún tipo, porque no es una modalidad utilizada por el área de Recaudación”, advirtió.

“El tramite –agregó- es presencial, debido a que entendemos que tiene que ser de esta manera, sobre todo por el público al que nos dirigimos, que no tiene una virtualidad muy frecuente. Tenemos todos los espacios de atención disponibles para evacuar todas las dudas e indicar la documentación que tienen que presentar. Estos puntos están ubicados en el CC8, en el Área Central de Km3, el edificio de Recaudación, el Gimnasio Municipal N°2 y el Edificio del SEM, en calle Brown”, sostuvo.