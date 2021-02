Más de una decena de patos muertos en la costanera

Mediante una filmación se puede observar que en la costanera de Comodoro Rivadavia se pudo divisar en la jornada de hoy más de una decena de patos muertos.

Esta situación se asemeja a la del pasado 14 de enero cuando se encontraron más de 70 de aves muertas. Miguel Soto, del Club Social Pesca y Náutica El Pique, había denunciado la aparición de "más de 75 aves muertas", en lo que es la zona costera de kilómetro 8, en cercanías de la cementera.

Inmediatamente el veterinario de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Basilio Stankewitsch, se acercó hasta el lugar y tomó muestras de las aves para conocer el motivo de los masivos decesos.

Según le contó Stankewitsch a El Patagónico en aquella ocasión, a partir del estudio de los signos clínicos que se levantaron en los animales que estaban vivos, y en comparación con los datos de la necropsia que se llevó a cabo a ejemplares muertos, “llegamos a la aproximación del diagnóstico, donde sospechamos de botulismo aviar. Esto es porque tenemos una parálisis flácida de los músculos, principalmente de todos los músculos, el cuello pendular, las patas no la pueden mover, no tienen sensibilidad ante los estímulos, y si al animal le agarra esto en el agua como no puede moverse y se terminan ahogando”.

Esta enfermedad afecta a esa especie de aves marinas, como patos, gaviotines y teros, pero hay otras aves marinas que no se enferman. “Es bastante común en todo el litoral costero patagónico y en distintas partes del mundo, si bien este es un caso que aparece ahora, buscando información hubo casos años anteriores en la zona y en Puerto Deseado”.