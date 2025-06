Masiva marcha y contundente mensaje de Cristina Kirchner

Cristina Kirchner envió una mensaje de audio a la multitudinaria que se movilizó a la Plaza de Mayo en contra de su proscripción, que se escuchó a través de grandes parlantes ubicados en un escenario.

Luego de que se cantara la marcha peronista y se entonaran las estrofas del himno nacional argentino, comenzó a escucharse la voz de la expresidenta y líder del Partido Justicialista (PJ) Nacional, lo que desató la emoción de los miles de militantes, dirigentes y ciudadanos autoconvocados que colmaron el emblemático espacio frente a la Casa Rosada.

"Hola, ¿que tal? ¿Cómo están, queridos compatriotas? En esa maravillosa es histórica Plaza de Mayo, espero que muy bien. Yo, aquí en San José 1111, firme y tranquila, eso sí, con prohibición de salir al balcón. ¡Dios mío, qué cachivaches que son!", expresó.

Y continuó: "Quiero agradecerles a todos y a todas las increíbles muestras de afecto todos estos días, acá, en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país, gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha y el himno nacional con mucha pasión. Pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez "Vamos a volver"; no lo hacíamos desde hace mucho tiempo".

"Me gusta es mensaje porque revela una voluntad, la de volver a un país donde los pibes vuelvan a comer cuatro veces al día; que en el colegio les den libros y computadoras; que los laburantes lleguen a fin de mes".

La convocatoria fue impulsada por el Partido Justicialista luego de que la Corte Suprema ratificara la condena en la llamada Causa Vialidad.

Ante este escenario, el PJ reorganizó la estrategia original -que contemplaba marchas hacia Comodoro Py y la residencia de la expresidenta- y decidió unificar la protesta en Plaza de Mayo a partir de las 14, en un gesto de centralidad política y simbólica.

Las imágenes que se transmitieron en vivo por diversos medios, como C5N, mostraron la plaza completamente ocupada desde temprano. Banderas argentinas, cánticos, carteles con mensajes de apoyo y las clásicas columnas de agrupaciones sociales, sindicales y políticas marcaron una jornada de fuerte contenido político. Para los asistentes, Cristina es víctima de una persecución judicial y su condena representa “la ruptura del pacto democrático”.

POLEMICA POR LAS RESTRICCIONES

Mientras tanto, en paralelo a la concentración, su defensa presentó un pedido formal al Tribunal Oral Federal N°2 para que aclare qué restricciones reales impone su situación procesal. “¿Puedo salir o no al balcón de mi casa? Parece joda, pero no…”, escribió Cristina en su cuenta de X, acompañando la publicación con el documento firmado por sus abogados, en medio de rumores que cuestionaban incluso gestos mínimos de comunicación con sus seguidores.

En la plaza se encontraban gobernadores oficialistas, dirigentes nacionales y una amplia representación de sindicatos y movimientos sociales.

Desde el PJ, luego de una reunión de emergencia celebrada el martes por la noche, manifestaron en un comunicado: “La Argentina está viviendo un momento muy difícil. Se ha roto el pacto democrático en relación a la condena a una inocente”.

Además, numerosas personas montaron una vigilia en las inmediaciones de San José 1111, el edificio donde Cristina comenzó a cumplir su condena. Allí, permanecen desde que se hizo efectiva la resolución judicial, en una muestra de respaldo constante.