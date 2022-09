La concentración en Caleta Olivia se realizó en la plazoleta del Gorosito y fue protagonizada por militantes de agrupaciones y unidades básicas justicialistas, a quienes se sumaron referentes de varios gremios, siendo los trabajadores de la UOCRA los que conformaron el grupo más numeroso.

En medio de ensordecedores sonidos de bombos y redoblantes, estridentes cánticos y un impresionante despliegue de banderas, el nombre de Cristina fue vociferado por los manifestantes, para luego darse paso a un grupo de oradores, entre ellos el intendente Fernando Cotillo.

El jefe comunal, al igual que otros funcionarios del oficialismo en todo el país dijo que el intento de magnicidio fue el resultado de la transmisión del sentimiento de un acendrado odio propalado principalmente por canales de la televisión porteña contra la figura de la vicepresidenta.

“La trataron de chorra, yegua y otros nefastos calificativos que se puedan imaginar” resaltó Cotillo, rememorando también quienes están detrás de esta campaña de desprestigio, mucho tienen que ver con lo que ocurrió en 1976 “cuando desembarcaron junto a un grupo armado de militares y también pudieron desembarcar en 2015 disfrazados de partido neoliberal y además sumaron a un poder judicial”.

Más adelante cuestionó severamente a dirigentes de la oposición política que no se hicieron presentes en la plazoleta del Gorosito, evaluando que tal vez no lo hicieron porque piensan erróneamente que el atentado a ellos no los afectaba.

No obstante, sostuvo que no reparaban que “así como este atentado fue contra Cristina que es nuestra máxima conductora que llega al corazón de miles de argentinos, también lo podría haber tocado a un dirigente de la oposición que también llega al corazón de otros miles de argentinos”.

Masivo repudio en Caleta Olivia a la violencia política (2).jpeg Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico.