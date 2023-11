Massa demostró estar más preparado y Milei lució incómodo

“Quiero ser presidente para ir a un acuerdo de 10 políticas de Estado”, concluyó Sergio Massa. Por su parte, Javier Milei indicó que “nos encontramos ante la elección más importante de los últimos 100 años, muy especialmente de los últimos 40”.

Massa resaltó que “a 40 años del retorno de la democracia en la Argentina, me parece central que tengamos la posibilidad de hablar de convivencia democrática, pero también la posibilidad de reafirmar algo que a la Argentina le ha valido un enorme reconocimiento internacional: la idea de memoria, verdad y justicia”.

“El juicio a las juntas que arrancó el primer gobierno democrático y la condena a represores, son parte del patrimonio que a la Argentina no solo le reconocen en la región, sino que le reconocen en el mundo. A tal punto, que preside organismo de derechos humanos internacionales, centralmente por el reconocimiento que nos ha valido. Creo además que tenemos que poner en la agenda los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano es uno de los nuevos derechos planteados en los consensos internacionales, como así también el derecho a la tierra, a poder desarrollarse en la tierra propia. Por eso dos temas centrales, el primero que tiene que ver con un cambio de paradigma en los delitos ambientales. De 3 a 8 años de prisión para aquel que contamina ríos, tala bosques o destruye humedales. Prisión efectiva. Y en segundo lugar, hemos planteado un programa en los inmuebles ocioso del Estado de dos millones de lotes con servicios para quienes tengan el sueño de su casa propia puedan acceder a su primer lote. Creo que es parte del reconocimiento de los nuevos derechos”.

Milei respondió: “Me resulta graciosos escucharlo a Sergio hablar de convivencia democrática. Pensar que pertenece a un espacio que le hizo 14 paros a Alfonsín, que lo sacó a patadas a De la Rúa para voltear la convertibilidad, que han hecho de la democracia una democracia fallida porque de ser el respeto de las minorías se convierten sistemáticamente en el poder en una tiranía de las mayorías porque creen que el haber tenido una mayoría circunstancial les da derecho a hacer cualquier cosa para perpetrarse en el poder. Con esa lógica perversa durante el kirchnerismo estuvimos al borde de una guerra civil con las 125, o los desmadres que hicieron con el memorándum con Irán, con lo que tiene que ver con la muerte de Nismann a poco de declarar contra la jefa de tu espacio, tu jefa”

TRABAJO Y PRODUCCION

“Vamos a tener una coincidencia porque el libro que cuenta lo que hice en Tigre está prologado y presentado en Argentina por Rudolph Giuliani y tiene que ver con algo que me pasó: era Intendente y a tres cuadras de mi casa mataron a un chico de 17 años. Corrí a la casa y encontré a la mamá y a la hija y ese día tomé la decisión de que Tigre, mi ciudad, la que gobernaba en ese momento, iba a ser la más segura: bajé 80% el robo automotor, que es el que más se denuncia; 47% todos los delitos y, de alguna manera, me permitió con cámaras, móviles, sistemas de botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención bajar el delito. Ha planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50 mil habitantes de la Argentina”.

Milei dijo que “no es una cuestión ideológica, cuando las cosas se hacen bien las reconozco, como lo que hiciste en Tigre. Pero debe ser muy malo el resto que hiciste si tu mujer cada vez que fue a elecciones perdió siempre. La lógica fundamental tiene que ver con qué hacemos con la Justicia. Nosotros proponemos reformar varios aspectos de la ley de seguridad nacional, de inteligencia, el código penal, el sistema carcelario”.

LOS PSICOTECNICOS

“Los argentinos tienen que elegir a quien tenga la templanza, la capacidad, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para llevar adelante la argentina, hagamos el psicotécnico los dos. Vos te negaste. Javier si vos trabajaste de pasante en el Banco Central, ¿por qué no te renovaron la pasantía? Eso es muy importante respecto del psicotécnico. Entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo porque, en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza”.

Milei señaló que “acaso vos lo tenés, vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca (por qué no le renovaron la pasantía en el BCRA). Era un joven que no estaba graduado. ¿O acaso la vida no tiene fracasos? No como vos que seguís siempre fracasando de la misma manera. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K. La verdad, dado lo poco propositivo que estás, el único que está preparado soy yo, no vos. Por eso la gente de Juntos por el Cambio nos está ayudando para que no nos roben la elección”.