Matías Alé, furioso con Silvina Escudero

Matías Alé le respondió furioso a Silvina Escudero por tildar de tóxica su relación, y sentenció: "Se hizo conocida gracias a mí".

Al aire de Noche al Dente (América TV), la bailarina habló sobre el actor y su reencuentro en la pista del Cantando 2024 (América TV), y cuando Fer Dente le preguntó si compartiría camarín con su expareja, sentenció: "Ni en pedo".

"Pasaron muchísimos años realmente y no fue una relación… no fue el amor de mi vida, ni mucho menos. Fue una relación muy tóxica y con mucha mediatez, pero no con tanta profundidad. Es más lo que generó en la gente que lo que generó en mi corazón", analizó Silvina Escudero.

Qué dijo Matías Alé de Silvina Escudero

Tras estas declaraciones, Matías Alé dialogó con Fede Flowers en el programa radial Todo en off (Splendid AM 990) y disparó contra su ex. "Yo hablo de mi presente. Creo que Silvina hizo mucha carrera hablando de mí y me parece que ya está, llegó a un límite", sentenció.

"No me interesa nada sobre ella, hablo de mi presente y de lo feliz que estoy. Que cada uno haga su carrera y su camino. Que ella proyecte y hable de lo que quiera, no me interesa. Que diga lo que quiera, que vaya y cante, baile y actúe, y que me deje hacer mi vida en paz", siguió molesto.

"Silvina no era conocida y fue Silvina Escudero cuando empezó a salir conmigo. Si tanto reniega del pasado... su presente es gracias a Matías Alé también. Las cosas como son; se hizo conocida gracias a mí", concluyó el humorista, actualmente en pareja con Martina Vignolo.