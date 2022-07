"Me dan ganas de llorar y no dirigir nunca más"

Barracas Central y Patronato se medían por la fecha 10 de la Liga Profesional de Fútbol en un duelo de necesitados y en lucha por no descender.

Sin embargo, un mal arbitraje de Jorge Baliño cambió el foco y el encuentro terminó en una gresca gigante.

El árbitro del encuentro tuvo polémicas decisiones que cambiaron el andar del partido: le anuló dos goles validos al Patrón (a instancias del VAR) y cobró un penal inexistente al local a poco tiempo de terminar el partido.

Algo que encendió la polémica en las redes sociales y llenaron de mensajes en contra al club que está ligado al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Sobre el final, Barracas venció 2-1 a Patronato y el partido terminó con mucha bronca. Facundo Sava, entrenador del conjunto de Paraná, no pudo ocultar su bronca y apuntó contra el arbitraje: "Me dan ganas de llorar, irme a mi casa y no dirigir nunca más en mi vida".