Medidas de alivio fiscal en Comodoro y la Cordillera

Prórroga para el pago de los vencimientos de Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos y suspensión de vías de apremio.

Las medidas de alivio fiscal dispuestas por el Gobierno de Chubut están destinadas a contribuyentes con domicilio fiscal en El Hoyo, El Maitén, Lago Puelo, Cholila y Epuyén; y, en el caso de Esquel y Trevelin, a aquellos cuyas actividades económicas estén vinculadas al turismo.

En cuanto a los damnificados por el derrumbe del Cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia, el gobernador Ignacio Torres gestionó ante el Ministerio de Economía de la Nación una serie de beneficios fiscales, a fin de que dichos contribuyentes accedan a extensiones de plazos, prórrogas de vencimientos y suspensión de cobros, permitiéndoles cumplir con sus obligaciones tributarias. Todo esto se realiza a través de la Agencia de Recaudación de Chubut (AReCh).

Los beneficios apuntan a “fortalecer el acompañamiento a los damnificados, garantizando extensiones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, previsionales y formales, en el marco del impacto generado, en ambos casos, sobre la continuidad de actividades económicas y fuentes de trabajo”.

PRORROGA DE VENCIMIENTOS

Por un lado, se prorrogará el vencimiento en Ingresos Brutos para contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral y con actividad gravada fuera de los ejidos municipales, en Acuerdo Interjurisdiccional y Directos (Anticipos 12/2025–Vencimiento 15/04/2026; Anticipos 01/2026–Vencimiento 15/05/2026; Anticipos 02/2026–Vencimiento 15/06/2026).

Asimismo, se establece una prórroga hasta el 15/04/2026 del plazo para el pago del Impuesto de Sellos, cuyos vencimientos operasen hasta el 28/02/2026. También se extenderá el vencimiento de las cuotas de Planes de Pago, las cuales comenzarán a debitarse a partir del 15/04/2026; para ello, los contribuyentes deberán solicitar ante la Agencia la suspensión del débito directo.

En el mismo sentido, la ARECH establece la suspensión, por el término de 60 días, de las vías de apremio en trámite o para su inicio.

En los casos específicos de contribuyentes con domicilio fiscal en las localidades de Esquel y Trevelin, cuyas actividades económicas estén relacionadas con el turismo, se prorrogará el vencimiento en Ingresos Brutos para contribuyentes inscriptos en el Convenio Multilateral y con actividad gravada fuera de los ejidos municipales, en Acuerdo Interjurisdiccional y Directos (Anticipos 12/2025 – Vencimiento 15/04/2026; Anticipos 01/2026 – Vencimiento 15/05/2026; Anticipos 02/2026 – Vencimiento 15/06/2026).

También se prorroga hasta el 15/04/2026 el plazo para el pago del Impuesto de Sellos cuyos vencimientos operasen hasta el 28/02/2026, y se extiende el vencimiento de las cuotas de Planes de Pago, las cuales comenzarán a debitarse a partir del 15/04/2026. En estos casos, los contribuyentes deberán solicitar ante la Agencia la suspensión del débito directo.

COMODORO EN PARTICULAR

Asimismo, el gobernador Torres gestionó ante el Ministerio de Economía de la Nación una serie de medidas de alivio fiscal a adoptar por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con alcance territorial en la ciudad de Comodoro Rivadavia, destinadas a acompañar a las familias afectadas por el derrumbe del Cerro Hermitte.

Se solicitó al organismo, por el plazo de 180 días, la prórroga de vencimientos, la suspensión de acciones de cobro, la implementación de planes especiales de regularización y otros instrumentos previstos en la normativa vigente que permitan a las personas damnificadas contar con facilidades para afrontar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.