Las funciones del Consejo de la Paz creado por Donald Trump

Javier Milei firmó la adhesión al reducido grupo de países que integrarán el organismo creado y presidido por Donald Trump y que apuesta a fortalecer la unilateralidad de Washington.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabezó este jueves la firma de la creación del Consejo de la Paz, un organismo impulsado por Washington para fortalecer el unilateralismo y socavar el poder del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Javier Milei sumó a la Argentina al reducido grupo de países que adhirieron a la polémica iniciativa del magnate republicano.

Aunque en el acto de firma de la carta fundadora del nuevo cuerpo en el marco del Foro de Davos Trump aseguró que trabajará en coordinación con la ONU, lo cierto es que su carta constitutiva reserva a los Estados Unidos un rol protagónico frente al secundario que ocuparán el resto de los países firmantes, consolidando así el unilateralismo que caracteriza a la gestión de Trump.

Trump se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz y reservó para los Estados Unidos el poder de veto sobre las resoluciones clave, consolidando así un liderazgo centralizado, unilateral que consolida el carácter decorativo del resto de los miembros firmantes, entre ellos la Argentina.

El mandatario estadounidense aseguró que el Consejo de la Paz tiene como propósito principal crear un espacio de negociación permanente que permita alcanzar un alto el fuego sostenible y una solución política al conflicto en Medio Oriente, con atención inmediata en Gaza y la frontera norte de Israel. Según Trump, la iniciativa busca “romper años de parálisis diplomática” y conformar una mesa reducida de líderes capaces de ejercer presión real sobre las partes involucradas.

No obstante, varios diplomáticos en Davos señalaron que el alcance del Consejo va más allá del conflicto israelí-palestino: también funcionaría como plataforma política y estratégica para fortalecer un bloque de países alineados con Washington frente a China, Rusia e Irán, y como contrapeso operativo a organismos multilaterales tradicionales como la ONU, a los que Trump volvió a criticar por su “ineficiencia crónica”.

Trump incluso sostuvo que el nuevo organismo podría reemplazar algunas de las funciones de Naciones Unidas, llegando incluso a dejarla obsoleta.

Los miembros del consejo ejercerán sus funciones durante tres años, tras los cuales deberán pagar mil millones de dólares para obtener un puesto permanente.