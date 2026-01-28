A pesar de reconocerse como votante del mandatario, Etchecopar cuestionó la oportunidad del viaje en medio de la crisis por los incendios que está sufriendo el país.

La crítica de Baby Etchecopar a Javier Milei por su show con Fátima Flórez

El periodista y conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, lanzó una dura crítica al presidente Javier Milei antes de su aparición en el escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, la misma se dio durante la noche del martes en el Teatro Roxy de Mar del Plata.

A pesar de reconocerse como votante del mandatario, Etchecopar cuestionó la oportunidad del viaje en medio de la crisis climática que está sufriendo el país: “Yo no le pego a Milei, pero reflexiono sobre cosas que me molestan”, comenzó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Para Baby, el gesto es erróneo: “No creo que sea oportuno ir a cantar 'El rock del gato'... digamos, a boludear, ¿no? Cuando hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas”.

"A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo", sentenció el periodista.