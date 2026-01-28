La crítica de Baby Etchecopar a Javier Milei por su show con Fátima Flórez

El periodista y conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, lanzó una dura crítica al presidente Javier Milei antes de su aparición en el escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, la misma se dio durante la noche del martes en el Teatro Roxy de Mar del Plata.
A pesar de reconocerse como votante del mandatario, Etchecopar cuestionó la oportunidad del viaje en medio de la crisis climática que está sufriendo el país: “Yo no le pego a Milei, pero reflexiono sobre cosas que me molestan”, comenzó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.
Para Baby, el gesto es erróneo: “No creo que sea oportuno ir a cantar 'El rock del gato'... digamos, a boludear, ¿no? Cuando hay una parte del país que se prende fuego, hay gente que se quedó sin casas”.
"A veces no solo hay que serlo, sino parecerlo", sentenció el periodista.