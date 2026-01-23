La SCPL no les cobrará servicios a damnificados por la catástrofe

Los vecinos evacuados por el desplazamiento del cerro Hermitte también tendrán facilidades para pagar deudas. Así lo resolvieron desde la SCPL, en conjunto con concejales de Arriba Chubut.

Durante el encuentro estuvieron presentes los ediles Marcos Panquilto, Mariela Aguilar, Maite Luque, Gabriela Simunovic y Ezequiel Cufré, quienes fueron recibidos por el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi; el gerente de Saneamiento, Adolfo Carrizo y otros referentes. Allí se acordaron una serie de disposiciones destinadas a brindar tranquilidad a los vecinos de los sectores afectados que debieron dejar sus viviendas.

En primer lugar, se informó que los servicios de la SCPL no se seguirán cobrando a quienes se encuentren alcanzados por la emergencia. La última factura emitida será la correspondiente a los consumos de diciembre, y para aquellos usuarios que no hayan podido abonarla se dispondrán facilidades de pago y la posibilidad de contemplar interés por mora.

Asimismo, se resolvió que las familias que se muden a otras viviendas no deberán abonar el costo del cambio de domicilio, como parte de las medidas excepcionales adoptadas ante la situación.

Por otro lado, la SCPL prevé la instalación en los próximos días de una oficina de atención en Kilómetro 3, con el fin de atender de manera directa las consultas, dudas y requerimientos de los vecinos afectados por la emergencia.

Desde la cooperativa se destacó que, desde los primeros movimientos del cerro, se viene desarrollando un operativo permanente en terreno, que incluyó el corte preventivo de servicios que pudieran representar un riesgo y la garantía del alumbrado público en la zona.

“El objetivo es no sumar estrés a los vecinos que están pasando el peor momento de sus vidas. Las instituciones están trabajando a solicitud del sector político con empatía, entendiendo que la prioridad es solucionar entre todos esta catástrofe y que la gente no se preocupe por cuestiones secundarias”, señalaron los ediles.

Esta gestión se suma a la eximición del pago del impuesto automotor –que aprobaron ayer los ediles de la comisión de receso- e Inmobiliario y Tasa de Higiene Urbana contemplados en la emergencia geológica urbanística. Las medidas alcanzan a todos los vecinos de la zona afectada por la emergencia, en un contexto donde el acompañamiento institucional resulta clave para atravesar la situación.