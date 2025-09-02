Messi respaldó a Chiqui Tapia tras la denuncia de Bullrich

El astro se mostró con el titular de la AFA poco después de las acusaciones de la ministra. Se reflota el temor del Gobierno a un choque con el 10.

Poco después de ser acusado por Patricia Bullrich de integrar una "operación criminal" junto a espías rusos y venezolanos para voltear al Gobierno, Claudio "Chiqui" Tapia recibió un fuerte gesto de respaldo de Lionel Messi.

"¡Cómo sonríe el 10! Qué alegría volver a verte, Leo querido", posteó Tapia en su cuenta de X junto a una serie de fotos distendidas con el astro, a quien recibió en el predio de la AFA en Ezeiza. El jueves, la Selección recibe a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias del Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica el año que viene.

Lo cierto es que este lunes Tapia fue sindicado por la ministra de Seguridad como parte de un complot con espías rusos para "derrocar" al Gobierno.

En la denuncia que presentó su ministerio, Bullrich acusa una "operación criminal" del canal de streaming Carnaval, donde se publicaron los audios de Karina que según confirmó el propio Manuel Adorni fueron grabados en Casa Rosada.

"Su dueño es Pablo Toviggino, mano derecha del Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y opositor declarado del Gobierno Nacional y de las ideas de la Libertad que reivindican el Presidente de la Nación y la secretaria General de la Presidencia", dice la denuncia.

Tapia evitó salir directo al cruce de la ministra y prefirió hacer una tanda de tuits con Messi, que siempre mostró un incondicional apoyo al presidente de la AFA.

Tal es así que, en noviembre pasado, cuando el gobierno de Javier Milei analizaba una embestida para intervenir la AFA en medio de la disputa por las SAD, finalmente el libertario decidió frenar la movida por temor a un tuit negativo de Messi.

Al tanto de eso, Tapia respondió a esta nueva avanzada con una seguidilla de imágenes descontracturadas con el 10 y miembros de la selección, lo que hace reflotar en Gobierno el miedo a un choque con el astro rosarino.