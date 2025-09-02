Oposición exige reunión "urgente" de la comisión de Libertad de Expresión por audios de Karina Milei

Diputados de la oposición han solicitado una reunión "urgente" de la comisión de Libertad de Expresión, presidida por la legisladora María Emilia Orozco, tras la medida cautelar que prohíbe la difusión de audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La solicitud surge en respuesta a una denuncia del Gobierno sobre una supuesta "operación de inteligencia ilegal".

El diputado de la Izquierda, Christian Castillo, informó a través de una nota que la comisión se reunirá este martes a las 18 horas en la Cámara de Diputados para "escuchar a los periodistas atacados". La medida judicial ha sido calificada por algunos como un intento de censura previa, ya que prohíbe la reproducción de los audios que, según trascendió, serían difundidos hoy.

Germán Martínez, jefe del Bloque de Unión por la Patria, criticó la situación en sus redes sociales, afirmando que "las coimas y otras barbaridades necesitan censura para ser tapadas". El legislador enumeró una serie de reuniones programadas para el martes, incluyendo temas como presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la "estafa cripto $LIBRA", además de la reunión sobre la "censura previa".

El escándalo se desencadenó luego de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, denunciara en X una "operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral". La Justicia, por su parte, ordenó el cese de la difusión de los audios y habría denunciado a periodistas de C5N como Jorge Rial y Mauro Federico.