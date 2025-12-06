Derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps y se quedó con su primera MLS Cup.

Messi se consagró campeón de la MLS con el Inter Miami

El Inter Miami, con el crack argentino Lionel Messi, se proclamó este sábado por primera vez campeón de la liga norteamericana (MLS) al imponerse en la final por 3-1 ante el Vancouver Whitecaps.

El astro rosarino se sacó una genialidad de la galera en el primer gol del Inter, anotado por el colombiano Édier Ocampo en su propio arco en el minuto 8.

Después de que Vancouver empatara por intermedio del canadiense Ali Ahmed en el 60, Messi levantó una vez más a su equipo con un robo de balón y una asistencia para el gol de su compatriota Rodrigo De Paul en el 71.

El estadio del Inter, que jugaba la final como local, entró en éxtasis cuando Messi dio otra asistencia de fantasía para el gol definitivo de otro argentino, Tadeo Allende, en el 90’+6.

Messi asaltó así el trono de la MLS dos años después de su llegada a Miami mientras sus eternos socios Sergio Busquets y Jordi Alba pusieron un broche de oro a sus extraordinarias carreras en el fútbol.

"Este título no se podía escapar ante nuestra gente, nuestra familia, en el último partido de Jordi y Busi", dijo un emocionado Javier Mascherano, campeón en su primera temporada como entrenador de club.

"No jugamos un partido brillante pero jugamos con el corazón y fuimos merecidos campeones", afirmó El Jefecito, compañero como jugador de Messi, Alba y Busquets en el Barcelona.

La retirada de los gigantes españoles y la incógnita sobre el futuro del uruguayo Luis Suárez, que este sábado volvió a ser suplente, convertían esta final en la última oportunidad de Miami de coronarse con los llamados Cuatro Fantásticos.