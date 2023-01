Messi se mostró arrepentido del "andá pa´ allá bobo" y el topo Gigio

Lionel Messi dio una extensa entrevista en la que por primera vez habló tras episodios claves durante el Mundial Qatar 2022, entre ellos, la frase “Andá pa’ allá, bobo” a Wout Weghorst y el gesto del “Topo Gigio” a Van Gaal en el partido contra Países Bajos.

“No me gustó el ‘Andá pa’ allá', bobo’. No estaba nada pensado, no me gusta dejar esa imagen”, confesó Messi en una entrevista que le realizó el conductor Andy Kusnetzoff.

Sobre sus gestos a Van Gaal, Messi indicó que no lo había pensado y “salió en el momento”.

“Sí sabía todo lo que se había comentado antes del partido, lo que él habia comentado. Algunos de mis compañeros, a propósito, me decían ‘¿viste lo que declaró Van Gaal?’”, confesó entre risas.

“Cuando terminó todo, no me gustó lo que hice”, indicó. “Son momentos de mucha tensión, de mucho nerviosismo, pasa todo muy rápido y no te da tiempo a pensar en nada. Uno reacciona cómo reacciona”, agregó.

En cuanto a la elección de hacer el mismo gesto que Juan Román Riquelme, Messi indicó que se debió a que él también había tenido problemas con Van Gaal cuando jugaba en el Barcelona.

“Él también había tenido un par de encuentros con Van Gaal en Barcelona… Román, siempre que habla de mí, tiene títulos de ese estilo y hablamos muy seguido con él. Escribía siempre después de los partidos, hablaba con él, no solo en el Mundial. Siempre habló de vez en cuando con Román”, contó el rosarino.