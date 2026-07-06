México queda fuera del Mundial tras caer 3-2 con Inglaterra

Se terminó el sueño en el Estadio Azteca con una Selección Mexicana que no se cansó de intentar ante diez ingleses.

Inglaterra elimina a México en los octavos de final del Mundial 2026 tras un duelo no apto para cardíacos en el Estadio Azteca.

Jude Bellingham marcó un doblete en menos de dos minutos (36 y 38 minutos del primer tiempo), aprovechando los descuidos defensivos mexicanos, mientras que Harry Kane puso el tercero desde la vía penal, en el segundo tiempo y cuando ya los británicos contaban con un jugador menos por expulsión de Quansah.

La Selección Mexicana reaccionó con un gol de Julián Quiñones antes del descanso y descontó en el segundo tiempo gracias a un penal perfectamente cobrado por Jiménez, pero no fue suficiente para doblegar la resistencia inglesa.

La segunda mitad vivió momentos de alta tensión, incluida la expulsión de Quansah, que dejó a los Tres Leones con diez hombres. A pesar de la superioridad numérica y de volcarse con todo al ataque, el Tri no logró capitalizar sus oportunidades y chocó repetidamente contra la muralla de Pickford.

Ahora, los ingleses enfrentarán a Noruega en Cuartos de Final, el próximo sábado a las 18.