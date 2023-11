El candidato a presidente a Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, adelantó que, en caso de ganar el balotaje y llegar a la Presidencia, su ministro de Economía no va a ser alguien de su fuerza política sino de "otro sector político".

“Mi ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política; va a ser alguien de otro sector político”, aseguró esta mañana Massa en una entrevista con radio Cadena 3, en el marco de su visita a la provincia de Córdoba.

No obstante, Massa no quiso dar el nombre de quien, en caso de acceder a la Presidencia, sería su ministro de Economía ni de otros cargos y dijo que está "en contra de andar repartiendo cargos antes” de ganar una elección.

“No hay que empezar a lotear gobiernos prometiendo cargos porque eso ya quedó demostrado que no funciona”, dijo el candidato presidencial de UP.

En ese marco, destacó que tiene “la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque opositor parlamentario para que haya control”.

Y concluyó: “No quiero anticiparme porque entiendo que, a partir del 10 de diciembre, comienza una nueva etapa en la política argentina y para la sociedad”.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, aseguró que le "asustan" algunas de las propuestas de su adversario de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, porque, en caso de ser aplicadas, condenarán a las pymes y a la producción "a perder competitividad".

Massa prometió también que, en caso de acceder al Gobierno, se iniciará una "nueva etapa", en la que "nunca más Córdoba tendrá que hacer juicio para tener lo que le corresponde" en materia de coparticipación.

"Me preocupa, me asusta y me da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar a 722 pesos el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses; me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a 800 pesos; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad", reflexionó en Río Cuarto.