Miércoles con calor y viento en Comodoro

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles una jornada cálida, con cielo variable y presencia marcada de viento durante gran parte del día.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 19°C y vientos del Oeste entre 23 y 31 km/h, acompañados por ráfagas que podrían llegar a 60-69 km/h.

Durante la tarde, el ambiente se tornará más caluroso y mayormente nublado. La máxima alcanzará los 27°C, con vientos del Oeste aumentando a 32-41 km/h y ráfagas de 51-59 km/h.

Hacia la noche, el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura estimada en 23°C. El viento rotará al Sudoeste, manteniéndose entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que también rondarán los 51-59 km/h.

La probabilidad de precipitaciones es nula durante toda la jornada.