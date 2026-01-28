Miércoles nublado con máxima de 21 grados

Para este miércoles se espera una jornada tranquila con una temperatura que no superaría los 21 grados.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaron para este miércoles una jornada con el cielo mayormente nublado con una temperatura que iría de 16 grados a 21°.

Para mañana jueves se espera que el cielo esté mayormente a parcialmente nublado, con un rango del termómetro que se ubicaría entre los 16° y los 23° con ráfagas de 50 kilómetros por hora para la noche.

Finalmente, para el viernes se anuncia un cielo algo a mayormente nublado con una amplitud de temperatura que iría de 23° a 31° con ráfagas de 50 km/h durante todo el día.