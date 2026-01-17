Milei cantó "Amor salvaje" con el 'Chaqueño' Palavecino en Jesús María

El Presidente ingresó cuando el cantante iniciaba su show y luego subió al escenario para cantar a dúo uno de los temas más famosos del Chaqueño.

Cuando había pasado la medianoche, e iniciaba su participación el popular 'Chaqueño' Palavecino, el presidente, Javier Milei, llegó al festival de doma y folclore de Jesús María y terminó cantando con él uno de sus grandes éxitos: "Amor Salvaje".

La tradicional fiesta cordobesa vive un aniversario especial por sus 60 años. Ante un anfiteatro repleto de 30 mil espectadores, el Presidente ingresó acompañado por guardias de seguridad y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Allí fue recibido con un anuncio en el escenario “Bienvenido Presidente de la Nación Javier Milei” y desde el palco firmó autógrafos para luego tomar la palabra.

"Gracias a la provincia de Córdoba que es la que me ayudó a ser presidente", exclamó Milei frente a la multitud que respondió a los gritos exultante y, a continuación, le pidió a Palavecino que cantara uno de sus hits, Amor Salvaje, dedicado a la localidad. Sin embargo, el artista redobló la apuesta y lo invitó a interpretar con él la chacarera.

A pesar de que su predilección es el rock, el mandatario no dudó en aceptar la invitación y subió al escenario. Sincero, al terminar su actuación, que no se destacó por una buena interpretación, Milei reconoció: "Gracias por permitirme arruinar el tema".

A su salida, Palavecino pidió un "fuerte aplauso al Presidente que se animó a cantar" y señaló que tuvo "el privilegio", desde que regresó la democracia, de "conocer a todos los presidentes, Alfonsín, Menem, Kirchner, a Cristina", indicó, aunque destacó que con Milei tuvo la posibilidad de que "cante".

Tras su participación en el festival Jesús María, Javier Milei tiene programado este sábado por la mañana un viaje a Paraguay, en donde participará de una nueva ronda del Mercosur. Allí los cancilleres de los países del bloque regional firmarán el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

Luego de las actividades protocolares en Paraguay, la delegación presidencial seguirá viaje rumbo a Suiza, donde Milei será uno de los oradores del Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará del 19 al 23 de enero.