Moria Casán contó por qué no se banca a Pedro Rosemblat

El reciente anuncio de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat trajo a la superficie un inesperado comentario de Moria Casán, la icónica diva de la televisión argentina. Tras conocerse la noticia, Moria no tardó en expresar su asombro y descontento, especialmente hacia la relación de amistad que mantiene con Lali Espósito.

Desde los inicios de su carrera, Lali ha sido reconocida por su espíritu libre y su rechazo a las convenciones sociales tradicionales, como lo es el matrimonio. Por ello, la noticia resultó toda una sorpresa para sus seguidores y allegados, generando reacciones diversas. Moria, quien ha compartido numerosas experiencias y momentos con Lali, no tardó en manifestarse abiertamente. "La adoro, pero lo del matrimonio no va con la imagen que tengo de ella. Es una mujer tan libre, que verla formalizar de esa manera me choca un poco", expresó visiblemente incómoda.

Pero más allá de la sorpresa hacia Lali, fue Pedro Rosemblat quien recibió las críticas más severas de parte de Moria. Relatando anécdotas que dejan traslucir una evidente falta de química entre ambos, Moria no se guardó nada: "Le invité un par de veces a mi programa y no sólo vino con desgano, sino que sus comentarios fueron desinhibidamente groseros. Es un chico curtido, pero me deja una impresión de descuido en el trato que no rescato", manifestó. Al parecer, detrás del escenario glamoroso hay roces y percepciones que no siempre logran disimularse.

Embed

Además del ámbito personal, Moria también evaluó la relación desde una perspectiva más amplia, involucrando aspectos ideológicos. Para ella, el emparejamiento entre una artista de renombre como Lali y un referente político como Pedro resulta intrigante. “Lali siempre ha estado inmersa en el activismo y nadie mejor que ella para marcar la diferencia. Supongo que la unión con Pedro puede intensificar eso aún más, aunque no veo que esté compitiendo solo por sus ideales”, reflexionó.

A pesar de las irregularidades y opiniones críticas que la situación levantó, el cariño de Moria hacia Lali permanece. "Es un ser maravilloso y siempre estaré ahí para ella", comentó. Lo cierto es que Moria Casán, quien no suele esquivar las polémicas, ha dejado claro que sus juicios se centran más allá del lazo amoroso. Sus palabras revelan una preocupación genuina por lo que considerada el espíritu auténtico de Lali, más allá de cualquier decisión radical que haya tomado recientemente.