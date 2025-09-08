Milei crea mesas de reunión y descartó cambios en el Gabinete

El Presidente se reunió dos veces con su Gabinete. En la mesa política estarán Karina Milei, Francos, Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Adorni.

Un día después de la dura derrota que sufrió el Gobierno en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se reunió por segunda vez en lo que va del lunes con su Gabinete para analizar el rumbo de la gestión, tras lo cual decidió armar una mesa política.

Al finalizar el encuentro, Manuel Adorni anunció en sus redes sociales la conformación de dos mesas de trabajo: una política, con funcionarios propios, y una de diálogo, que incluirá a los gobernadores.

“El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo”, escribió el vocero.

Además, precisó que “también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores”.

Asimismo, la mesa política de la provincia de Buenos Aires “se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial“. En este sentido, quienes podrían sumarse son los dirigentes referenciados en “Las Fuerzas del Cielo", la agrupación que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo.

“Esperen, tengan paciencia, ya se van a enterar. Hoy no creo que haya anuncios, pero mañana no sé. Estamos trabajando”, respondió uno de los funcionarios de primera línea al terminar el encuentro.

Sin embargo, aseguró que ”todo el equipo está firme” y negó que vaya a haber modificaciones en los ministerios, al tiempo que anticipó posibles medidas en algún sector, como puede ser el de salud.

A diferencia de lo que ocurrió en el encuentro que se realizó por la mañana, en esta ocasión se sumó al grupo el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, que no había podido asistir a la Casa Rosada por cuestiones de agenda.

El funcionario arribó a Balcarce 50 poco antes de las 16:30, para cuando estaba previsto el inicio del cónclave, encabezado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y que nuevamente se llevó adelante en el Salón Eva Perón, en el primer piso de la sede del Poder Ejecutivo.

También asistieron Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

A ellos se les sumaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además, participó el asesor Santiago Caputo.

Todos ellos estuvieron en la primera reunión de Gabinete, que comenzó a las 8:30 y en algunos casos incluso se quedaron en la Casa Rosada manteniendo conversaciones privadas hasta que se hiciera la hora del nuevo encuentro.

Uno de los primeros en retirarse fue Francos, que se fue cerca de las 17:30 porque tenía un compromiso, pero unos minutos más tarde le siguió el resto del equipo.

Por el lugar también pasaron algunos dirigentes del oficialismo que este fin de semana compitieron en territorio bonaerense, como el secretario de Civilización y Culto, Nahuel Sotelo.

También el armador bonaerense, Sebastián Pareja, estuvo reunido durante varias horas con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, una figura con peso en el partido.

Tras la derrota en casi toda la provincia, Milei reconoció ante su militancia que, “sin dudas, en el plano político” La Libertad Avanza tuvo “una clara derrota”, pero negó que fuera a haber cambios en el plano de la administración.

“Vamos a mantener el equilibrio fiscal, el esquema cambiario, la política de desregulación, la de Capital Humano, Defensa, vamos a seguir luchando contra la inseguridad, haciendo reformas en el plano del andamiaje legal, el trabajo fuerte que hace el ministro Lugones”, exclamó el mandatario nacional en el búnker que el partido montó en la localidad de Gonnet, en las afueras de La Plata.

En este contexto, “no va a haber reestructuración del Gabinete”, sino que los cambios, si suceden, se darían solamente en la toma de decisiones o en el armado del espacio.