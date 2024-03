Milei festejó el cierre de Cocineros Argentinos por su bajo rating

"Después de más de 15 años y por decisión del canal, el 31 de marzo es nuestro último programa en la pantalla de la TV Pública", informó la cuenta oficial del programa.

En ese contexto, el presidente Javier Milei reposteó un mensaje del usuario conocido como @ElBuni donde se refería al ciclo conducido por Juan Braceli, Chantal Abad y Luciano García, quienes se despidieron en un video en el que aparecían distintos trabajadores.

"Cocineros argentinos se despide del aire con TV Pública. Toda esa gente para un programa que en 16 años no superó 1 punto de rating. Un choreo a mano armada", expresa el mensaje.

FEBRIL ACTIVIDAD TUITERA

Fiel a su estrategia de comunicación, el presidente defendió sus dichos con publicaciones, "Me gusta" y reposteos. Según se observó en el sitio que mide la actividad del mandatario, tuvo casi 100 intervenciones en menos de 12 horas.

Tras el conflicto diplomático que generó la entrevista del presidente Javier Milei en CNN, en la que llamó "terrorista asesino" a su par de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario argentino defendió su postura a través de las redes sociales. El libertario también cargó contra el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de "ignorante".

La catarata de tuits, re-tuits y "me gusta" del líder de La Libertad Avanza además incluyó una crítica al medio Clarín, que se hizo eco de sus dichos.

GUSTAVO PETRO

"No es ninguna sorpresa que Javier Milei llame a las cosas por su nombre. Así se hizo famoso, así llegó al Congreso y, así, en solamente dos años se convirtió en Presidente", fue uno de los mensajes que el dirigente argentino compartió de un usuario que adjunto un video titulado "Petro comete grave error político cuando Milei le recuerda su pasado terrorista".

También reposteó un meme -conocido como El Chad- del usuario @Trumperizar donde se observa a Petro decirle "Sos un Nazi" y Milei no se inmuta, pero cuando lo llama "Zurdo terrorista asesino" el mandatario colombiano llora. El criterio del mandatario fue similar al que aplicó durante los cuestionamientos de la cantante Lali Espósito, donde aclaró que si lo critican, él "también iba a contestar".

LOPEZ OBRADOR

También apuntó contra López Obrador, político también conocido como AMLO por las iniciales de su nombre, y lo cruzó por haberlo llamado en una oportunidad "facho conservador".

En la nota para CNN, con Andrés Oppenheimer, había indicado sobre el presidente de México: "Es un halago. Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece. Tiene un problema con los números. No sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua".

En esa línea, likeó un posteo en la mencionada red social que manifestaba que él "DOMÓ BESTIALMENTE al burro del Presidente de México" e incluía la frase en la que lo trataba de ignorante. "BASADO COMO SIEMPRE", completa el texto del usuario @Gianferreyra_, término que se utiliza cuando una persona se impone en un debate supuestamente con buenos argumentos.

Después de la catarata de Milei y los dichos durante la entrevista de la CNN, el presidente López Obrador decidió contestarle vía X (ex Twitter) con duros términos. "Milei afirmó que soy un 'ignorante' porque le llamé 'facho conservador'. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo", escribió el titular del Ejecutivo mexicano.

CLARIN

En la lógica de responder ante los agravios, el mandatario argentino apuntó contra Clarín por levantar sus críticas a los otros presidente latinoamericanos pero no incluir los que el colombiano y el mexicano le habían dicho anteriormente.

"Obviamente, el multimedio operador se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión", escribió Javier Milei en "X". "Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal. Igual que como hacen aquí", agregó.

Luego, hizo otra publicación en la que señaló que "algunas cosas" que le dijo Gustavo Petro eran haberlo comparado con Adolf Hitler.