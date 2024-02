Milei insiste en la reducción de ingresos: "la licuadora no se negocia"

El presidente Javier Milei anunció que "la licuadora" de los pesos es uno de los aspectos que "no se negocian" en su Gobierno, así como lo es "la motosierra", ya que son "los pilares del ajuste". En su primera entrevista en Argentina después de la gira internacional, aseguró: "el déficit cero no se negocia, el proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia".

Cuando los periodistas de La Nación Más le preguntaron al Presidente si la dolarización seguía en pie, el mandatario confirmó que sí. "Siempre hablé de libre competencia de moneda", dijo Milei, quien afirmó que, si se diera ese esquema, "el peso no existe más".

El Presidente aseguró que La Libertad Avanza y el PRO están yendo hacia una "convergencia" en el Congreso, aunque diferencio ese ámbito del Gobierno nacional. "Una de las cosas que señalé es que cuando la doctora Bullrich y el presidente Macri me dieron el apoyo no me pidieron nada. Yo hablo con Macri y no me pide nada. Las charlas que yo tengo con Macri son maravillosas. Él está viendo las cosas que pasan y me cuenta sus experiencias", dijo.

"No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos", declaró Milei al comienzo de la entrevista, y siguió: "En el mes de diciembre nosotros, a los pocos días de asumir, lanzamos un programa de estabilización híper ortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI". "Hemos echado 50 mil empleados públicos, hay 10 mil contratos que vencían y que no los renovamos", añadió.

Javier Milei sostuvo que el déficit cero sigue siendo su objetivo y advirtió que no está dispuesto a "negociar" el "saneamiento del Banco Central".

LA RESPUESTA A CFK

El Presidente dio su visión sobre el texto que publicó la ex presidenta y ex vicepresidenta, Cristina Kirchner, en la que lo describió como un "showman de la Rosada". "Es la opinión de ella, está bien. Quizás los nuevos tiempos requieren de un poco de show también", opinó.

"Lo que muestra ese documento es que es intelectualmente honesta, pero el problema es que adhiere a una cosa que es una porquería", aseguró el libertario, quien añadió: "Para Cristina y para el kirchnerismo lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de una precariedad conceptual grosera que la podría haber entendido en la década del '60. Hoy ya no".

Fuente: El Destape