Milei le respondió a quien lo acusó de "impugnar" invitados a su programa

Luego de que Diego Sehinkman, periodista de Todo Noticias (TN), acusara a Javier Milei de no asistir a su programa tras pedirle la lista de invitados de la noche y conocer quiénes serían los otros participantes, el candidato presidencial de La Libertad Avanza salió a responderle y explicó por qué debe "tomar recaudos".

"COOOOOOORRECTO (Sic). Ante las sistemáticas emboscadas y trampas de los distintos programas que operan en favor de Juntos por el Kargo de manera grosera resulta clave tomar recaudos...", manifestó el economista liberar a través de X (ex Twitter) junto al video de la acusación realizada por el conductor de Solo una vuelta más.

En el breve fragmento del programa compartido por Milei, se puede ver a Sehinkman junto al director y productor de cine Juan José Campanella, a quien le comenta: "Te voy a decir genuinamente lo que pienso y por qué estoy muy preocupado. A mí me parece que estamos teniendo síntomas que hay que atender".

"Milei el otro día estaba invitado al programa y pidió la lista de invitados, como nosotros no tenemos ninguna cuestión que ocultar se la pasamos. Los impugno y decidió no venir. Entonces, yo digo... ¿alguien que empieza a revisar listas de invitados?", relató el periodista.

En este sentido, analizó: "Me parece interesante romper el statu quo con ideas que rompieron tabúes, que sacudieron el tablero, y que elongaron la conversación pública sobre cuestiones que eran imposibles de mencionar. Eran campos electrificados, no se podía. Hasta ahí yo te acompaño".

Del lado contrario, Darío Epstein, director de Research for Traders, defendió al libertario y expresó: No entiendo mucho lo que dice Diego Sehinkman. Está obligado Milei a ir a su programa? O es libre de elegir adonde ir y con quien sentarse o interactuar? No es un poco soberbio de parte del periodista? Si no le gusta, que no lo invite. Si a JM no le gusta, que no vaya".