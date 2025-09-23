Milei oficializó la baja de retenciones al campo hasta después de las elecciones

El Gobierno nacional formalizó este martes la baja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, en una medida que regirá hasta el 31 de octubre, cinco días después de las elecciones legislativas.

La decisión fue plasmada en el Decreto 685/2025, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo.

La resolución establece **retenciones cero** para los principales granos y sus subproductos, además de carnes bovinas y avícolas. El beneficio estará vigente hasta alcanzar las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por 7.000 millones de dólares o hasta la fecha límite mencionada, lo que ocurra primero.

Según la normativa, los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas generadas por las operaciones dentro de los tres días hábiles posteriores a la presentación de la DJVE. El esquema se aplica de manera inmediata para productos agrícolas y se espera que se replique en la exportación de carnes.

La medida, anticipada ayer por el vocero presidencial Manuel Adorni en la red social X, apunta a incentivar la liquidación de divisas en un contexto de presión cambiaria y crisis fiscal. Sin embargo, sus críticos la señalan como un “plan platita” dirigido a un reducido grupo de grandes cerealeras, mientras otros sectores de la economía sufren ajustes.

No es la primera vez que la gestión libertaria recurre a este mecanismo. A comienzos de año se había dispuesto una reducción del 20% en las retenciones hasta fines de junio, además de la eliminación del gravamen para las economías regionales. Aquella política tuvo un efecto limitado y debió revertirse parcialmente en julio ante las restricciones fiscales.

Con este nuevo anuncio, el Gobierno busca dar una señal al mercado y al sector agroexportador en la recta final hacia las elecciones, mientras intenta contener la demanda de dólares y sostener su plan económico.