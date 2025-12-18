Milei se burló de los jubilados reprimidos en el Congreso: "Estamos bañando gente"

Mientras Pablo Grillo continúa recuperándose tras el ataque de un Gendarme, el Presidente eligió bromear y hacer chistas sobre los violentos operativos de seguridad.

Como ocurre casi todos los miércoles, las fuerzas de seguridad desplegaron un violento operativo en las inmediaciones del Congreso, y al parecer la represión contra manifestantes, que en su mayoría son jubilados, es motivo de chistes y burlas para el presidente Javier Milei, según se expresó durante una entrevista en Carajo.

De hecho, este miércoles un jubilado fue alcanzado por gases lacrimógenos que tiró personal de Gendarmería este miércoles frente al Congreso durante la enésima protesta contra las reformas y ajustes que se debatían, en el mismo momento, en las sesiones extraordinarias dispuestas por el Gobierno.

El hombre de aproximadamente 70 años estaba muy cerca de las vallas en la zona del Congreso cuando fue golpeado y quedó afectado por gas lacrimógeno que habría tirado personal de Gendarmería o de la Policía Federal, de acuerdo al protocolo que dejó emplazado la ahora senadora Patricia Bullrich.

Al respecto se manifestó Milei, pero en tono jocoso. "No saben trabajar y bañarse tampoco. Por eso cuando aparece la caprichosa...", bromeó en relación al uso del camión hidrante para reprimir, algo que también tuvo lugar este miércoles por la tarde.

"Hoy estaba hablando con la ministro que me contó que hicieron una descarga e iban por otra, y entonces le dije 'bueno, estamos bañando gente'", insistió el Presidente con sus chistas, para despertar las carcajadas de sus interlocutores, todos libertarios.

Las bromas del mandatario celebrando la represión surgen en simultáneo con la recuperación que lleva a cabo el fotógrafo Pablo Grillo, tras recibir el impacto de un cartucho por parte de la Gendarmería.