La Policía reprimió a manifestantes en una nueva marcha de jubilados

En medio de un mega operativo de seguridad, los efectivos de las fuerzas federales dispararon gases lacrimógenos para dispersar a los presentes. También intervinieron los camiones hidrantes.

Un grupo de manifestantes se enfrentaron este miércoles con la Policía y la Gendarmería durante la marcha que los jubilados llevan adelante todas las semanas en las inmediaciones del Congreso. Los incidentes ocurrieron mientras los diputados debaten el Presupuesto 2026.

Los manifestantes voltearon las vallas y se enfrentaron a los empujones con los efectivos de la Policía Federal y Gendarmería que estaban dispuestos en el lugar para hacer cumplir el protocolo antipiquetes. Las fuerzas federales utilizaron un camión hidrante para desalentar la protesta.

"Están tirando agua sobre las personas que se encuentran sobre la valla metálica y que de alguna manera evitan que se puedan unir las mismas para que no las puedan tirar más", señaló desde el lugar el periodista de C5N Nicolás Munafó sobre la labor de los camiones hidrantes. Y agregó: "Se trata de una situación que no vivíamos hace tiempo compañeros, en el cual dos carros hidrantes ya están colocados sobre la Plaza de Congreso".

El Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva está a cargo del operativo en el Congreso a través de la Policía Federal. También participan otras fuerzas federales, mientras la Policía de la Ciudad se ubica en un tercer cordón de seguridad.

La funcionaria nacional se refirió a los hechos. "Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las Fuerzas. Y como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las Fuerzas actuarán. El protocolo está vigente", enfatizó.

En el estreno de la agenda reformista y luego de conseguir dictamen, el oficialismo intenta avanzar con la ley de leyes, que incluye la derogación de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. También se tratarán la Ley de Inocencia y Responsabilidad Fiscal.

Con el quorum alcanzado, 136 diputados presentes y 121 ausentes, la sesión comenzó pasadas las 14:20. El temario incluye el proyecto de Presupuesto 2026, que contempla la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario, la modificación del Régimen Penal Tributario y la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.