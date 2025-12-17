Encontraron a otro soldado del Ejército sin vida

Se trata de Juan Javier Pereyra, de 48 años, oriundo de Entre Ríos. El hecho ocurrió en Corrientes y la investigación quedó a cargo de Gendarmería. No se descarta la hipótesis de un suicidio.

Un suboficial del Ejército Argentino fue encontrado sin vida durante la madrugada de este miércoles en el cuartel militar de la ciudad correntina de Monte Caseros. La víctima fue identificada como Juan Javier Pereyra, de 48 años, y su fallecimiento es materia de investigación.

Desde las primeras horas del día, personal de Gendarmería Nacional trabaja en el lugar con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte y establecer si hubo o no intervención de terceros. De acuerdo con las primeras actuaciones, una de las hipótesis que se analiza es la de una posible autodeterminación, aunque por el momento no se descarta ninguna línea investigativa.

Pereyra era oriundo de San Jaime de la Frontera, en la provincia de Entre Ríos, y era una figura reconocida en el ámbito deportivo regional. Según consignaron medios correntinos, contaba con una extensa trayectoria como atleta, con participación en maratones y competencias de alcance regional, nacional e incluso internacional, donde obtuvo distintos reconocimientos.

El caso generó un fuerte impacto en Corrientes y tomó mayor repercusión pública en el contexto de otro hecho reciente que conmocionó al país: la muerte de un joven soldado formoseño en uno de los puestos de seguridad de la Quinta de Olivos.

Se trata de Rodrigo Gómez, un granadero de 21 años que cumplía funciones de custodia en la residencia presidencial. Fue hallado sin vida durante la madrugada del martes y, según la principal hipótesis que maneja la investigación, se habría quitado la vida con el fusil FAL asignado para la guardia.

Ambos episodios se encuentran bajo análisis judicial y generan preocupación en torno a las condiciones de servicio y el acompañamiento institucional del personal de las fuerzas armadas.