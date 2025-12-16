Le robaron la camioneta en plena tarde en Km 5

El hecho de inseguridad tuvo lugar en la tarde de este martes. Se hizo la denuncia en la comisaría de la jurisdicción.

“No escuchamos nada. La camioneta estaba cerrada y no se escuchó cuando arrancó. Simplemente desapareció. Tampoco ruidos extraños”, expresó el damnificado por el robo de su vehículo.

El hecho ocurrió este martes, entre las 17.30 y 18.30, en la avenida José Ingenieros, en Km 5. El propietario del vehículo, una Toyota SW 4, apela a la ciudadanía para tener algún dato sobre el destino de su bien.

La denuncia se hizo en la comisaría de Mosconi y en estas horas la policía tiene todos los datos para intentar encontrar el vehículo, como así también a quienes se lo llevaron.

Por cualquier novedad al respecto, se agradecerá que se comuniquen con la Policía.