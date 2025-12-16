Se conocen nuevos detalles de la desaparición de María San Martín

La fiscal Rita Barrionuevo encabezó un nuevo operativo en el área donde la joven policía fue vista por última vez.

La fiscal Rita Barrionuevo, junto a su equipo de trabajo, se trasladó este martes por la mañana a la zona del extinto lago Colhué Huapí, ubicada a unos 70 kilómetros de Sarmiento, donde fue vista por última vez la oficial ayudante María José San Martín (25), integrante de la División Policial de Investigaciones de la ciudad de Sarmiento. La joven permanece desaparecida desde el sábado por la tarde.

Según se informó, San Martín se dirigía en un automóvil hacia un yacimiento petrolero para cumplir un servicio adicional, acompañada por otra empleada policial. El viernes 12 de diciembre, cuando aún restaban aproximadamente 70 kilómetros para arribar al destino, el vehículo quedó encajado en un banco de arena. Ambas mujeres pasaron la noche dentro del rodado a la espera de auxilio.

Al día siguiente, sábado 13 de diciembre, alrededor de las 15, decidieron caminar por el sector con el objetivo de alcanzar una zona elevada que les permitiera obtener señal de telefonía celular y solicitar ayuda.

De acuerdo al testimonio de la compañera de San Martín, durante el trayecto se desató una fuerte tormenta de viento y arena, momento en el que perdió de vista a la oficial y optó por regresar al vehículo.

El domingo, la mujer volvió al lugar junto a otro compañero de trabajo y recorrieron la zona sin resultados. Ante la falta de novedades, regresaron a Sarmiento y dieron aviso en la comisaría local.

En este contexto, los investigadores judiciales resolvieron mantener la calificación del legajo como “búsqueda de persona” y aclararon que, hasta el momento, no se hallaron indicios de criminalidad.

LOS QUE LA BUSCAN

En este marco, se solicitó la colaboración de la Policía Federal, Bomberos Voluntarios de Trelew, el Sistema Federal de Personas Desaparecidas y Extraviadas, entre otros organismos, con especial énfasis en la intervención de perros adiestrados para este tipo de operativos.

El rastrillaje es llevado adelante por la Sección Canes de la Policía Federal de Trelew, Bomberos de Trelew, Sección Canes y Sección Motos de Comodoro Rivadavia, la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, la Comisaría de Sarmiento, la Brigada de Drogas, autoridades de la Policía Judicial, personal municipal y vecinos de la comunidad.

Para las tareas se utilizan motos, cuatriciclos, camionetas, caballos, perros especializados y aeronaves. Hasta el momento, los resultados han sido negativos.

Asimismo, durante la jornada, la fiscal Barrionuevo, junto a la licenciada en Criminalística Julieta Bochatey y la procuradora Marisol Sandoval, realizaron una inspección ocular en el lugar de los hechos.

Desde la fiscalía informaron además que mantienen contacto permanente con la familia de María José San Martín para brindarles información actualizada sobre el avance de la búsqueda.