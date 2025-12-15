Un vecino del barrio 2 de Abril lleva una semana desaparecido

Mario César García de 50 años, apodado “Pato”, residente en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, se encuentra desparecido desde hace poco más de una semana.

Su hermana Gisella dijo no tiene contacto telefónico desde el lunes 8 de diciembre, pero recién radicó la denuncia el día 10 y la justicia libró un oficio para que organismos de seguridad iniciaran su búsqueda.

En principio, policías de la DDI realizaron un relevamiento en las boleterías de las empresas de transporte interurbano ante la posibilidad que pudiera haberse alejado de la ciudad de manera voluntaria, pero los resultados fueron negativos.

Las tareas de investigación también incluyeron la revisión de registros de videos de cámaras de seguridad y entrevistas a personas de su entorno, lo cual permitió saber que a mediodìa del martes 9 García estaba en un rotonda (no precisada) y ascendió a una camioneta, posiblemente uina Chevrolet S-10 o una Volkswagen Amarok.

BUSQUEDA23

La búsqueda se intensificó el domingo con un rastrillaje en la zona de la costa marina conocida como La Zaranda, a más de 20 km. al sur de Caleta Olivia.

El operativo, con punto incial de concentración en la Comisarìa Tercera (foto) contó con la participación de personal de la División Canes de Pico Truncado, Protección Civil Municipal, Bomberos Voluntarios 2 de Junio y la Dirección General Regional Norte de la Policìa provincial.

El informe dado a conocer por la fuerza de seguridad indica que no se encontraron incios del desaparecido y que hoy lunes se reanudarìa la búsqueda a la cual se sumaría personal dependiente de la policia caminera, del Grupo de Operaciones Motorizado y del Grupo de Operaciones Rurales.