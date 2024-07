Militta Bora se casó en secreto en Países Bajos

La cantante contrajo matrimonio en el país europeo hace algunos meses pero decidió no hacerlo público.

El suceso habría ocurrido hace algunos meses atrás, sin embargo la artista no lo quiso hacer público, así también como la identidad de su pareja. De todas maneras, Juan Etchegoyen se puso en contacto con ella y contó: “Esta famosa fue pareja de diferentes celebridades en la Argentina, hubo una relación que terminó mal porque ella denunció a su ahora ex y demás. Pero ahora volvió a apostar al amor y está feliz, hablé con ella en las últimas horas y me contó todos los detalles para darte”.

"Militta conoció a un hombre neerlandés en Argentina el año pasado y hace un tiempo se casaron en Países Bajos, aproximadamente unos seis meses. Ella prefiere no decir el nombre por ahora públicamente pero no es famoso él”, reveló sobre su historia de amor en Mitre Live (Radio Mitre).

“Ellos se conocieron en la Patagonia en 2023, lugar donde nació Militta además. Él es mitad neerlandés mitad argentino porque ha vivido mucho en Argentina. La fiesta todavía no la hicieron y cuando la haga la va a hacer a lo grande me confesó. Además es madrastra Militta ahora, le vino el combo completo porque su pareja es padre de dos hijos”, continuó.

Finalmente, el comunicador expresó que “es madrastra de dos chicos ahora Militta, era todo un desafío para ella apostar nuevamente al amor después de lo que vivió y ensamblarte a una familia cumpliendo el rol que les decía. Y otra cosa que me contaba Militta es que para comenzar este nuevo momento en su vida la ayudó muchísimo lo espiritual, ella practica desde muy chica el budismo y dice que gracias a eso pudo superar los obstáculos que le ha puesto la vida".