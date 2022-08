Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe destrozó todo lo actuado en la Causa Vialidad

El magistrado y docente universitario señaló que la causa vialidad "permite enseñarle a los alumnos cómo no debe ser un debido proceso penal, y cómo no debe actuar un fiscal y un juez". Tras detallar una serie de graves "desprolijidades, faltas e incumplimiento del Derecho", reclamó que el tribunal "corrija esto en la sentencia", ya que de modo contrario el proceso no tendrá "ningún tipo de validez".