Miss Bolivia destrozó a Milei: "Está muy exaltado"

Javier Milei volvió a ser criticado por una cantante, aunque en esta ocasión se trata de Miss Bolivia, quien realizó una durísima crítica contra su persona. A través de una entrevista con Juan Etchegoyen, la artista habló sin filtro sobre el economista y hasta cuestionó su forma de ser.

“Yo creo que primero que nada como país estamos atravesando un momento muy delicado, crítico y de mucha vulnerabilidad y por eso mismo siento que hay que aferrarse a ciertas columnas vertebrales necesarias para la sociedad y la humanidad, y una de esas columnas es la cultura. La cultura se ve atacada con ciertas dinámicas persecutorias y no me parece para nada saludable”, comenzó diciendo Miss Bolivia ante Juan Etchegoyen.

Luego, la cantante agregó: “La cultura hace a la salud del pueblo y tiene que ver con una medicina, la cultura ayuda a salir del pozo en el que estamos. Es evidente que ante la expresión aparecen la censura y la persecución. Hay que hacerle frente y nos tenemos que plantar. Es necesario que defendamos a la cultura con todas las aristas; yo celebro a quienes se plantan”.

“Siento que Milei está un poco exaltado y sus maneras de dirigirse al pueblo se están volviendo ásperas y me parecen poco felices. Yo no me siento alineada políticamente pero sí respeto la democracia. Siento que el Presidente con sus exabruptos pareciera que no pensase que la democracia es el capital más importante de un pueblo”, añadió la intérprete a su indignación.

Además, afirmó: “Está como muy sobresaltado y siento que las maneras con las que se maneja no me parece para nada afortunado; con nombre y apellido como lo que le pasó a Lali Espósito y con varias otras personas y se pone como si fuera un chico a veces poniéndose a la altura de peleas que no me parecen que esté a la altura de un Presidente”.

Y finalizó: “Me da miedo, cringe e impresión que sea así, pero espero que se pueda estabilizar. Me gustaría y deseo que pueda estar más tranquilo y con más foco y dedicarse a cumplir la función que tiene que presidir y las peleas con los artistas lo distraen y lo sacan del foco que es gobernar”.