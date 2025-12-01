MMA: Marlene Balbuena ganó en su debut profesional en Uruguay

Marlene Balbuena es integrante del Dojo Samurai, escuela de kickboxing y MMA dirigida por Axel Hernández. La luchadora patagónica hizo una gran presentación ante la colombiana Karen Omen en la categoría 57.1 kilos, en la 25ª edición del Festival “Samurai Fight House” en Montevideo, Uruguay.

En su debut profesional en MMA, en uno de los eventos más importantes de Sudamérica, La “Frutillita” Balbuena superó por puntos a su rival, que venía con ocho peleas profesionales ganadas, en su mayoría por knock-out. Lo hizo en el Centro Entrenamiento Deportes de Combate (CEDEC) de la capital uruguaya en categoría flyweight (57.1kg).

“Principalmente súper contentos. Súper orgullosos por lo que fue la pelea en sí. Marlene subió de categoría para poder enfrentar a la colombiana. La rival no dio la categoría por un kilo arriba, pero la pelea se llevó a cabo igual. Omen venía invicta con ocho peleas, todas ganadas la mayoría por knock-out. Se sabía que tenía poder de pegada”, explicó el instructor Axel Hernández, director del Dojo Samurai.

Hernández contó que Balbuena controló el primer round, dominó el segundo y en el tercer logró hacer caer a su rival luego de una buena mano conectada. “En el tercero la colombiana cayó, y faltaba poquito tiempo, así que Marlene controló hasta el final”, contó.

“Fue una vivencia espectacular poder representar a Comodoro, al Sur, a la Argentina. Poder traer la victoria como dijimos. Sabíamos a la rival que enfrentábamos y sabíamos que podíamos ganarle. El presidente del Samurai Fight House también super contento con Marlene, una expectativa enorme para ella, por la gran peleadora que es y lo que demostró siendo su primera pelea profesional ante una rival con experiencia de haber peleado en Miami, en Tailandia. Fue impresionante, así que estamos muy contentos por la pelea y poder llevar la victoria a Argentina y fundamentalmente a Comodoro”, agregó Hernández.

Finalmente, Marlene “La Frutillita” Balbuena, desde Buenos Aires previo al regreso a la ciudad, expresó: “Súper contenta por volver al Samurai. Es un evento muy lindo que te lleva a grandes ligas. Súper feliz por llevarnos la victoria para Comodoro, representando bien al sur. A seguir trabajando que se vienen cosas muy lindas para el próximo año. Quiero agradecer a todo el equipo de Comodoro Deportes, por siempre estar atentos, por ayudar en todo, por las buenas vibras. Les mando un beso grande. Nos llevamos la victoria para Comodoro”.