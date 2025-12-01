Gimnasia eliminó a Barracas Central y habrá clásico platense en "semis"

El “Lobo” se impuso 2-0 por los cuartos de final del torneo Clausura de la Liga Profesional. De esa manera se las verá con Estudiantes por un lugar en la final.

Gimnasia y Esgrima de La Plata se convirtió este lunes en el tercer semifinalista del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, luego de vencer como visitante 2-0 a Barracas Central.

El partido, que se jugó en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, tuvo el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Los goles del encuentro los marcaron Manuel Panaro y en el final Franco Torres.

De esa manera, el “Lobo” se convirtió en el rival de Estudiantes por lo que habrá clásico platense en una de las semifinales.

En el primer tiempo se adelantó Gimnasia, gracias a un tanto de Manuel Panaro. El duelo estaba dividido, pero el “Lob”o había generado mayores acercamientos y Barracas Central apenas respondió con alguna que otra ocasión.

Durante el complemento emparejó el desarrollo el “Guapo”, buscando insistentemente la igualdad, pero no logró revertir la ventaja de Gimnasia.

Si bien estuvo cerca, no logró vencer la valla de Nelson Insfrán. Para colmo, en el final Franco Torres estiró la ventaja para liquidar la historia y convertirse así en rival de Estudiantes, a quien recibirá en el “Bosque”.