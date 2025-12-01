La actividad del fin de semana se disputó el sábado y domingo en el Gimnasio municipal 2. En total se jugaron 35 encuentros del torneo Clausura.

El futsal promocional siguió con más partidos de la fase regular

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia disputó el fin de semana, en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva fecha de la fase regular del torneo Clausura 2025.

En ese contexto, la jornada tuvo un total de 35 partidos, la mitad de lo que se jugó en lo que fue el fin de semana largo por el Día de la Soberanía (en total fueron 70 los encuentros, pero en cuatro días).

A continuación se detallan todos los resultados con sus respectivos goleadores de la jornada que se desarrolló en el gimnasio del barrio Pueyrredón.

………………

Panorama

DENOMINACION C-11 2014

10ª fecha

- PM FC Blanco 0 / Casino CR 1 (Piero De Leonardis).

11ª fecha

- PM FC Azul 3 (León Romero 2-Gael Acosta) / Flamengo 0.

- El Lobito Infantil 4 (Tahiel Chaura-Romero Vega 2- Bautista Vidal) / Juanes Motos Futsal 3 (Gonzalo Soto - Luciano Barra 2).

- Asturiano Celeste 0 / Halcones Dorados FC 4 (Tiziano Aguilar 3-Nehemías Juárez).

- PM FC Blanco 2 (Bautista Villegas 2) / MyL Futsal 0.

DENOMINACION C-11 2015

9ª fecha

- Parma Futsal 3 (Dante Campillay-Román Rivera-Isaías Rocha) / Vikingos FC 1 (Santino Millalonco).

10ª fecha

- El Lobito Infantil 2 (Benicio Pucheta-Benjamín Vargas) / PM FC Blanco 0.

- Los Matadores 7 (Josías Painemil 2-Valentino Leyh 2- Samuel Aguilar 2-Benjamín Bahamonde) / Asturiano Celeste 1 (Benjamín González).

- Halcones Dorados FC 6 (Benicio Saralegui-Nicolás Cartagena-Agustín Merlo 3-Francis De Vadillo) / Vikingos FC 0.

- Comodoro FC 4 (Alfie Andretta-Lorenzo Altamirano-Milo Andretta 2) / Casino CR 2 (Valentino Bermúdez-Ignacio Kochowicz).

- PM FC Negro 2 (Facundo Barrios-Alan Angel) / Juanes Motos Futsal 3 (Aguilar Blas-Bastián Ríos-Giovanni

Larraude).

- Lanús Infantil 5 (Giovanni Gómez 2-Lucas Vidal-Giovanni Arjona-Juan Cruz Arévalo) / Lanús Infantil 1 (Jeremías Flores).

DENOMINACION C-11 2016

8ª fecha

- El Lobito Infantil 5 (Eloy Elgueta-Thaiel Mansilla-Thiago Cabral-Juliano Lencina 2) / Vikingos FC 1 (Axel Gorosito).

9ª fecha

- PM FC Azul 2 (Fausto Villarreal-Julián Rementería) / Lanús 1 (Mateo Oliva).

- Asturiano Celeste 2 (Lorenzo Pastrana 2) / Vikingos FC 0.

- Milán F.I 0 / Halcones Dorados FC 5 (Sebastián Pretzsch-Thomás Quiñonero 2-Tiziano Flores 2).

- MyL Futsal 1 (Thiago Morales) / Nueva Chicago 3 (Lisandro López 3).

- La Super Económica 12 (Ian Alvarado-Emanuel Vargas-Uriel Castillo 7-Constantino Mendes 3) / PM FC Blanco 0.

DENOMINACION C-09 2017

8ª fecha

- Asturiano Celeste 1 (David Silvero) / Milán F.I 2 (Genaro Barrionuevo 2).

9ª fecha

- Asturiano Celeste 1 (Alex Taborda) / PM FC Blanco 1 (Eithan Melihuenchun).

DENOMINACION C-13

11ª fecha - Zona “A”

- Nero Futsal 3 (Nazareno Espinosa-Tomás Mariño- Santiago Morales) / MyL Futsal Blanco 1 (Lorenzo Morales).

- Los Matadores Rojo 1 (Otoniel Sánchez) / Lanús Infantil “B” 3 (Lían Cárcamo-Máximo Vera-Bautista Llancabure).

- Guerreros FC 1 (Leonel Velásquez) / La Súper Económica 9 (Ezequiel Juárez 5-Stefano Iglesia-Gonzalo

Godoy-Yamil Millaneri 2).

- Pase de Gol 0 / Guardianes JL 2 (Samuel Ojeda 2).

11ª fecha – Zona “B”

- Lanús 0 / El Pilar 8 (Ignacio Navarro 2-Ciro Figueroa-Thiago Domínguez 4- Dylan Ojeda).

- Inter 2 (Ciro Pérez-Jeremías Pérez) / Parma Futsal 2 (Máximo Soto 2).

- Casino CR 5 (Gastón Escobar 4-Juan Caneo) / Los Amigos del Fútbol 2 (Martin Toro-Ian Chaura).

- Lanús Infantil “A” 5 (Tiziano Hernández-Giovanni Guinao-Bastián Miranda-Ian Barría-Dante Latorre) / Los Matadores Azul 1 (Emanuel Aguilar).

- Galácticos 2 (Dylan Miranda 2) / La Scaloneta CR 0.

DENOMINACION C-15

7ª fecha – Zona “A”

- Prekad “A” 0 / MyL Futsal 2 (Vicente Mandaglio 2).

- Juan XXIII 1 (Ciro Alaniz) / Deportivo San Cayetano 2 (Thiago Barrientos-Lisandro González).

7ª fecha – Zona “B”

- Los Titanes FC Naranja 1 (Sergio Borda) / Lanús 3 (Ian Villalba-Thiago Vera-Bruno Toro).

- La Scaloneta CR 5 (Miguel Loncón 2-Lucas Ramírez-Ian Sobarzo-León Subiabre) / HDP Futsal 2 (Máximo Aguilar - Thiago Achar).

- Malvinas Club 1 (Theo Uribe) / Los Titanes FC Blanco 5 (Bruno Salvo 2-Mateo Vera-Enzo Carrizo-Joaquín Lavado).

DENOMINACION C-17

9ª fecha - Zona “A”

- CIPA 1 (Tomás Alvarado) / Prekad 2 (Bruno Carrizo 2).

8ª fecha - Zona “B”

- Juan XXIII 0 / El Progreso 1 (Román Hernández).

- Luz y Fuerza 1 (Joaquín Mardones) / MyL Futsal 4 (Ivo Gallardo-Ciro Arenada 3).

- Guerreros de Malvinas 2 (Lautaro Ayre-Lucas Mansilla) / Deportivo DM Negro 4 (Nehemías Sosa-Matías Marcado 3).