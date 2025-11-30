El futsal menor jugará dos partidos por día a lo largo de la semana

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dio a conocer la programación que desarrollará a lo largo de la semana por la fase regular del torneo Clausura.
En ese contexto, la actividad se jugará en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, y será desde este lunes al viernes, siendo dos partidos por jornada, y dando inicio a las 22:10.
A continuación se detalla la programación que se jugará en los próximos días por el futsal formativo.
………………
Programa – Gimnasio municipal Nº 2 (21:55+15’)
LUNES 1
22:10 211 Futsal vs Nero Futsal; C-15, 2010/11, 7ª fecha, zona B.
23:00 Alma Gaucha vs CIPA; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.
MARTES 2
22:10 Los Matadores vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.
23:00 Deportivo DM vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.
MIERCOLES 3
22:10 La Provee Futsal vs Deportivo San Cayetano; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.
23:00 Los Titanes FN Negro vs Guardianes JL; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.
JUEVES 4
22:10 Prekad “D” vs Juan XXIII; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.
23:00 Guardianes JL vs Lanús “A”; C-17, 2008/09. 8ª fecha, zona B.
VIERNES 5
22:10 CyS Futsal vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona B.
23:00 Malvinas Club vs HDP Futsal; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona B.