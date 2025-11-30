La Asociación Promocional continuará desde este lunes al viernes en el Gimnasio municipal Nº 2 con la fase regular del torneo Clausura.

El futsal menor jugará dos partidos por día a lo largo de la semana

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia dio a conocer la programación que desarrollará a lo largo de la semana por la fase regular del torneo Clausura.

En ese contexto, la actividad se jugará en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, y será desde este lunes al viernes, siendo dos partidos por jornada, y dando inicio a las 22:10.

A continuación se detalla la programación que se jugará en los próximos días por el futsal formativo.

………………

Programa – Gimnasio municipal Nº 2 (21:55+15’)

LUNES 1

22:10 211 Futsal vs Nero Futsal; C-15, 2010/11, 7ª fecha, zona B.

23:00 Alma Gaucha vs CIPA; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.

MARTES 2

22:10 Los Matadores vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.

23:00 Deportivo DM vs MyL Futsal; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.

MIERCOLES 3

22:10 La Provee Futsal vs Deportivo San Cayetano; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.

23:00 Los Titanes FN Negro vs Guardianes JL; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.

JUEVES 4

22:10 Prekad “D” vs Juan XXIII; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona A.

23:00 Guardianes JL vs Lanús “A”; C-17, 2008/09. 8ª fecha, zona B.

VIERNES 5

22:10 CyS Futsal vs Los Titanes FC Blanco; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona B.

23:00 Malvinas Club vs HDP Futsal; C-15, 2010/11, 8ª fecha, zona B.