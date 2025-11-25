El futsal disputó el fin de semana largo 70 partidos

Con una programación que tuvo setenta partidos, la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia, disputó el fin de semana largo una nueva fecha correspondiente a la fase regular del torneo Clausura 2025.
En ese contexto, la extensa actividad se desarrolló entre el viernes, sábado, domingo y también el lunes que fue feriado por el Día de la Soberanía Nacional.
A continuación se detallan los resultados de los 70 encuentros, en sus diferentes categorías, que se jugaron tanto en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón, como así también en el Club Ingeniero Huergo de Kilómetro 3.
Panorama
DENOMINACION C-11 2014
9ª fecha
- El Pilar 2 (Giovani Piacenza-Leonel Acevedo) / Flamengo 1 (Francisco Dura).
- La 14 FC 2 (Lautaro Aguilar–Benicio Loncón) / Juanes Motos Futsal 3 (Benjamín Barrientos-Giovanni Benítez-
Luciano Barra).
- El Lobito Infantil 1 (Tahiel Chaura) / Asturiano Celeste 2 (Rodrigo Manjón-Lautaro Rivera).
10ª fecha
- El Lobito Infantil 0 / PM FC Azul 4 (León Romero-Augusto Mercado 2-Jerónimo De Brito).
- Asturiano Celeste 4 (Rodrigo Manjón-Theo Quiroga 3) / Juanes Motos Futsal 1 (Gonzalo Soto).
- Lanús Infantil 8 (Noah Saralegui-Juanse Ruiz 3-Theo Avendaño-Mateo Lincopil 3) / Flamengo 0.
- La 14 FC 1 (Alan Runin) / Halcones Dorados FC 5 (Lázaro Figueredo-Ian Ulloa-Tiziano Aguilar 2-Nehemías Juárez).
- MyL Futsal 0 / JM Futsal 2 (Benjamín Varas 2).
11ª fecha
- El Pilar 1 (Giovani Piacenza) / JM Futsal 1 (Ian Almonacid).
- La 14 FC 2 (Benicio Loncón-Tiziano Mancilla) / Casino CR 1 (Mateo Ferreyra).
DENOMINACION C-11 2015
9ª fecha
- El Lobito Infantil 0 / Los Matadores 6 (Valentino Leyh 2- Samuel Aguilar 2- Benjamín Bahamonde 2).
- Halcones Dorados FC 10 (Benicio Saralegui 2-Nicolás Cartagena 4-Dante Oscke-Tiziano Flores 3) / PM FC Blanco1 (Nehemías Villarroel).
- Comodoro FC 1 (Milo Andretta) / Asturiano Celeste 1 (León Hernández).
- PM FC Negro 5 (Alan Angel 4-Francisco Delgado) / Casino CR 9 (Mateo Ferreyra 2-Valentino Bermúdez 3-Ignacio Kochowicz 3-Francesco Buffa).
- Lanús Infantil 6 (Bautista Duré-Mateo Elorrieta-Tomás Serón 2-Román Oyarzo 2) / Juanes Motos Futsal 1 (Bautista Ortiz).
DENOMINACION C-11 2016
7ª fecha
- PM FC Blanco 0 / Halcones Dorados FC 3 (Sebastián Pretzsch 2-Thomás Quiñonero).
8ª fecha
- Milan F.I 3 (Giuliano Baigorria-Eric Millapinda-Genaro Barrionuevo) / Lanús 2 (Mateo Sanhueza-Bautista Guinao).
- La Súper Económica 5 (Ian Alvarado-Kenai Gómez -Constantino Mendes-Tahiel Mayorga 2) / PM FC Negro 3 (Eloy Abalos 2-Valentino Villacorta).
- PM FC Azul 3 (Francisco Silvera-Lorenzo Asef-Elías Debesa) / Asturiano Celeste 0.
- PM FC Blanco 1 (Eusebio Roldán) / Nueva Chicago 1 (Bautista Gallardo).
- MyL Futsal 2 (Stefano Mangieri-Thiago Morales) / Halcones Dorados FC 2 (Gael Holgado-Tiziano Flores).
9ª fecha
- El Lobito Infantil 2 (Caleb Canales 2) / PM FC Negro 1 (Orlando García).
DENOMINACION C-09 2017
8ª fecha
- Lanús 5 (Fausto Gómez 2-Tadeo Domínguez-Santino Encina 2) / Milan F.I (Adrián Romero).
- JM Futsal 3 (Lautaro Milán 2- Luan Funes) / El Lobito Infantil 3 (Valentino Navarro-Lían Levicoi-Caleb Canales).
- MyL Futsal 6 (Valentín Aguilera-Fausto Flores-Román Reynoso-Santino Vargas 3) / PM FC Azul 3 (Facundo Carro 3).
- Los Matadores 1 (Lorenzo Carmona) / El Lobito Futsal 4 (Cristian Barrionuevo-Nicolás Ojeda 2-Santino Care).
DENOMINACION C-13
9ª fecha - Zona “A”
- Nero Futsal 2 (Giuliano Quisle-Alvaro Figueroa) / Juanes Motos Futsal 1 (Lihuel Aguilar).
- Juan XXIII 2 (Lautaro Robacio-Santino Coñocar) / La Súper Económica 9 (Zahir Duré 3-Stefano Iglesia-Bastián Chaile 2-Yamil Millaneri 3).
- La Cigarra 0 / Guerreros FC 2 (Benjamín Barrientos 2).
10ª fecha - Zona “A”
- Los Matadores Rojo 4 (Joel Paredes 2-Dylan Mansilla- Santino Pairo) / Guerreros FC 1 (Ciro Cabrera).
- Malvinas Club 8 (Joaquín Hidalgo-Santino Guerrero- Thaiel Morales 3-Mateo Millalipe-Bautista Altamirano 2) / Lanús Infantil “B” 0.
- La Cigarra 1 (Tiziano Gffanka) / La Súper Económica 12 (Stefano Iglesia 4-Gonzalo Godoy 5-Yamil Millaneri 3).
- Nero Futsal 1 (Santiago Morales) / Guardianes JL 2 (Samuel Ojeda 2).
- MyL Futsal Blanco 1 (Fabricio Rivero) / La Provee Futsal 4 (Gian Rojas 3-Jonás Becerra).
- Pase de Gol 0 / Juanes Motos Futsal 2 (Juan Manuel Cantallops 2).
11ª fecha – Zona “A”
- Juan XXIII 2 (Joel Ulloa-Santino Coñocar) / La Provee Futsal 3 (Denis Salomón 2-Gian Rojas).
- Malvinas Club 3 (Tahiel Morales 2-Ticiano Palma) / Juanes Motos Futsal 5 (Ciro Cofré-Gonzalo Soto-Ignacio Castro-Benjamín Barrientos 2).
9ª fecha - Zona “B”
- Galácticos 1 (Dylan Miranda) / Los Matadores Azul 1 (Joaquín Hidalgo).
- Lanús Infantil “A” 7 (Tiziano Hernández 4-Kevin Chávez 2-Giovanni Nieto) / Casino CR 5 (Gastón Escobar-Guillermo Kuhn-Juan Manuel Taquías 2-Matheo Montero).
10ª fecha - Zona “B”
- El Pilar 8 (Ignacio Navarro 6-Dylan Ojeda 2) / 211 Futsal 3 (Tiziano Castro 3).
- Casino CR 3 (Gastón Escobar 2-Juan Caneo) / Los Matadores Azul 2 (Joaquín Hidalgo 2).
- Milan Futsal 3 (Juan Cruz Astorga-Jack Centellas-Matías Rojas) / Parma Futsal 4 (Santino Tenorio-Máximo Soto 2-Mateo Ferreyra).
- Galácticos 5 (Julián Santander 4-Joaquín Márquez) / Los Amigos del Fútbol 4 (Martín Toro-Lautaro Poveda 3).
- Lanús Infantil “A” 4 (Kevin Chávez-Bastián Mirada-Dante Latorre-Bautista Recabal) / Inter 0.
- Lanús 2 (Ian Flores 2) / La Scaloneta CR 0.
11ª fecha - Zona “B”
- MyL Futsal 5 (Nehuén Carrizo-Lorenzo Ocampo 4) / 211 Futsal 1 (Tiziano Castro).
DENOMINACION C-15
6ª fecha - Zona “A”
- La Provee Futsal 1 (Leonardo Sotelo) / Guardianes JL 2 (Lautaro Guzmán 2).
- Prekad “A” 1 (Agustín Alvarez) / CIPA 3 (Francisco Otiñano-Lucas Canquel-Jeremías Mansilla).
- Deportivo San Cayetano 2 (Thiago Barrientos-Ezequiel Saldivia) / MyL Futsal 4 (Román Díaz-Vicente Mandaglio 2- Benjamín Errecalde).
- Los Titanes FC Negro 0 / Los Matadores 2 (Pablo Ruiz 2).
7ª fecha - Zona “A”
- Los Titanes FC Negro 5 (Thiago Pereyra-Dante González 2-Juan Ignacio Melián 2) / Alma Gaucha 3 (León Remolcoy-Valentín Cuyul-Román Rivera).
- Los Matadores 6 (Valentino Barrientos-Thiago Gómez 2- Pablo Ruiz-Gino Licantica-Luka Zoppi) / Guardianes JL 2 (Brandon Schneider-Lautaro Guzmán).
- Deportivo DM 1 (Bastián Gatica) / CIPA 7 (Leandro Mansilla -Tomás Cheuqueman 3-Tomás Muñoz 2-Jeremías Mansilla).
- La Provee Futsal 1 (Joel Matías) / Fortaleza 4 (Joshua Iparrea 3-Franco Ramos).
6ª fecha – Zona “B”
- CyS Futsal 0 / Malvinas Club 3 (Renzo Lastra-Theo Uribe-Franco Cerdas).
- Los Titanes FC Naranja 3 (David Peralta-Mariano Pichilef 2) / 70/30 Petrosar 3 (Gastón Alfonso 3).
- La Scaloneta CR 2 (Miguel Loncón-Ian Sobarzo) / Los Titanes FC Blanco 2 (Bruno Salvo 2).
- Prekad “B” 0 / Lanús 5 (Lautaro Ríos-Thiago Vera 2- Santino Suárez 2).
- 211 Futsal 0 / HDP Futsal 10 (Santino Arévalo-Bruno Barría 6- Benjamín López-Thiago Achar-Mateo Sáez).
- Nero Futsal 1 (Santino Navarro) / La Super Económica 5 (Agustín Maripillán-Benjamín Fernández-Mirko Zelich-Lionel Crespo 2).
7ª fecha - Zona “B”
- Prekad “B” 0 / La Super Económica 8 (Matheo Carranza-Benjamín Fernández 3-Mirko Zelich-Brian Benítez-Lionel Crespo 2).
- CyS Futsal 5 (Santino Salinas-Thiago Cancino-Máximo Lazarte 2-Santino Díaz) / 70/30 Petrosar 0.
DENOMINACION C-17
8ª fecha - Zona “A”
- Lanús “B” 2 (Arián Alcaína-Thiago Villalba) / El Lobito Futsal 2 (Lautaro Vásquez-Toledo Walter).
- 707 Futsal 5 (Pablo Ignatoff-Dilan Colivoro-Brandon Márquez-Thiago Morán 2) / Deportivo Los Teros 3 (Ramiro Teiguel-Celso Varela-Alexis Molina).
- Amigos del Poli 9 (Nicolás Serrano-Brian Nieva 2-Gabriel Ricardi 3-Thiago Toledo-Luciano Santander 2) / HDP Futsal 1 (Bruno Barría).
- Deportivo DM Blanco 1 (Alexis Zambrano) / Prekad 1 (Felipe Sánchez).
7ª fecha - Zona “B”
- Luz y Fuerza 2 (Joaquín Hernández-Joaquín Mardones) / Guardianes JL 2 (Leandro Acosta-Jorge Díaz).
- Guerreros de Malvinas 3 (Lautaro Ayre-Bautista Lopini – Leonardo Salcedo) / Lanús “A” 5 (Genaro Rivas-Joaquín Tula 2-Santiago Cayupel-Maximiliano Gonzales).
- Deportivo San Cayetano 2 (Jeremías Rodríguez-Axel Leviñanco) / MyL Futsal 6 (Gonzalo Bladilo-Ciro Araneda-Enzo Muñoz-Julián Martínez 2-León Pinda).
- El Progreso 2 (Alan Díaz-Thiago Zabn) / Deportivo DM Negro 2 (Brandon Chiguay-Matías Marcado).