Nueva Generación y Cumehue festejaron en el Super 4

Los comodorenses y las trelewenses obtuvieron el título del certamen de handball que se desarrolló en Comodoro Rivadavia y clasificaron al Nacional de Clubes Adultos 2026.

Se realizó en Comodoro Rivadavia el torneo Super 4 de handball, donde los locales Nueva Generación en Varones y Cumehue de Trelew en Mujeres se consagraron campeones y, de esa manera, consiguieron las plazas de la Federación Chubutense de Balonmano para el Nacional de Clubes Adultos del año que viene.

El certamen dejó un balance altamente positivo: competencia de nivel, consagraciones, identidad provincial y la confirmación de que el handball sigue creciendo con fuerza en Chubut.

En una final vibrante, Nueva Generación superó por 26-25 a Municipal Km 5, quedándose con el título en un cierre cargado de tensión y acompañamiento masivo.

En la rama femenina, Cumehue mantuvo un rendimiento contundente y venció a Recrear por 36-24. El equipo de la Asociación del Valle mostró jerarquía de principio a fin, para quedarse con el título en Comodoro.

Por otra parte, el torneo tuvo un emotivo momento con el reconocimiento a la selección adulta de Chubut, subcampeona argentina en San Juan, en la premiación. Los Vikingos volvieron a ubicarse entre los mejores del país, tras caer en la final ante FeMeBal.

Posiciones finales

VARONES

1° Nueva Generación

2° Municipal Km 5

3° Cumehue

4° Municipal Palazzo

MUJERES

1° Cumehue

2° Recrear

3° Nueva Generación

4° Municipal Palazzo

Equipos ideales del Super 4

VARONES

- Extremo izquierdo: Fede Carrizo

- Lateral izquierdo: Emanuel Toledo

- Central: Brian Cerda

- Pivote: Roberto Oriolo

- Lateral derecho: Richi Alonso

- Extremo derecho: Ciro Reales

- Arquero: Cristian Valbuena

MUJERES

- Extremo izquierdo: Laura Cifuentes

- Lateral izquierdo: Dana Castro

- Central: Lucía Martínez

- Pivote: Ani Lewis

- Lateral derecho: Daiana Condori

- Extremo derecho: Evelyn Vera

- Arquera: Sandra Avila