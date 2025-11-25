Los Juegos Comunitarios cerraron su temporada en Calafate RC

El cierre contó con los pequeños de Caleta Córdova, El Faro, Las Orquídeas, Kilómetro 17, Kilómetro 12, Palazzo, Stella Maris, Las Américas, y La Floresta.

Atletismo, rugby y hóckey de los Juegos Comunitarios despidieron el año con un agasajo a los más pequeños de distintos barrios de Comodoro Rivadavia, en instalaciones de Calafate Rugby Club.

La propuesta deportiva Juegos Comunitarios- como todos los años- es totalmente gratuita y reúne a las disciplinas: fútbol, natación, atletismo, rugby y hóckey. La iniciativa deportiva es promovida por el Estado municipal a través del Ente Comodoro Deportes.

El cierre contó con los pequeños de los barrios: Caleta Córdova, El Faro, Las Orquídeas, Kilómetro 17, Kilómetro 12, Próspero Palazzo, Stella Maris, Las Américas, y La Floresta.

El fin de semana, los niños y niñas, pertenecientes último turno de barrios que reúnen las tres disciplinas deportivas (hockey, rugby y atletismo) finalizaron sus actividades con una entrega de medallas, diplomas y posteriormente un compartir en las instalaciones del club Calafate RC.

Laura García, de la coordinación del programa fue acompañada por el staff de entrenadores del club Calafate RC; Tatiana Banzen y Matías Gómez (hockey) y Gimena Laffeuillade y Priscila Alivies (rugby), el equipo de Juegos Comunitarios y Mauricio Veuthey, junto con Facundo Sanchez, en el caso de atletismo.

El atletismo se llevó adelante en la pista de kilómetro 4, mientras que rugby concentró sus entrenamientos, al igual que hóckey, en el club Calafate RC. Todos ellos reunieron a niños y niñas de 6 a 12 años.

“Tuvimos bastante convocatoria este año y estamos muy contentos por eso, los chicos y los vecinalistas nos acompañaron muchísimo. En este cierre los nenes se divirtieron y se acompañaron. Agradecemos a Comodoro Deportes, al club Calafate y a las familias que acompañaron este día”, indicaron desde la coordinación de Juegos Comunitarios.