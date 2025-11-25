El atletismo comodorense sumó seis medallas en el Sudamericano Master

Irma Pérez logró una de oro, Mario Rodríguez una de plata, mientras que, Leonel Chiorazzo, Andrea Pariente, Valeria Soplanes y Mercedes Larrauri se colgaron una de bronce.

Organizado por la Federación de Atletismo Máster de Chile (FEMACHI) y la Asociación Sudamericana de Atletas Máster (ASUDAMA), se está desarrollando la XXII edición del Sudamericano Atletismo Master. El Torneo de Pista y Campo se disputa en la Pista Atlética “Mario Recordon” del Parque Estadio Nacional en Santiago de Chile.

La competencia convoca a más de 2400 deportistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Italia, Lituania, México, Países Bajos, Paraguay, Panamá, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

imagen

Chubut aportó presencia en la delegación del país y ya recogió sus primeros logros con la obtención de seis medallas. La primera de oro fue para Irma Pérez, quien con una marca de 8.1 se consagró campeona de lanzamiento de bala en la categoría 75 años. Asimismo, Mercedes Larrauri fue tercera en lanzamiento de disco en 65 años.

Por su parte, también hubo alegrías en distintas categorías de los 10K Ruta: Mario Rodríguez (Cat. 50 años) obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 31:24.5; y Leonel Chiorazzo (Cat. 30 años) se colgó la de bronce con 31.01.5. A su vez, Andrea Pariente (Cat. 35 años) se subió al tercer escalón del podio cruzando la meta en 37:20.3.

En tanto, Valeria Soplanes logró la tercera posición en los 100 metros planos de la categoría 40 años, sumando una más de bronce con una marca de 13.41. Igualmente hubo grandes actuaciones en los 800 metros de Ana Grillo (Cat. 40), ganadora de su serie y compitiendo en la final, y Gabriel Lloyd (Cat. 45), segundo en su serie y pasando a la final.