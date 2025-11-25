Natación: el Equipo Municipal de Comodoro es el campeón del año

Se quedó con el primer puesto de la 4ª fecha del torneo Provincial que se desarrolló el fin de semana en el natatorio Myfanuy Humphreys de Rawson.

El último fin de semana en el natatorio de la Asociación Myfanuy Humphreys, en Rawson, se desarrolló de la 4ta. fecha del torneo Provincial de la Federación de Natación de Chubut (Fe.Na.Ch).

El Equipo Municipal de Comodoro Rivadavia, quedó en lo más alto del podio, en el puntaje por equipos, alcanzando los 1.560 puntos. Detrás, estuvieron el Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn con 923,50 pts. y la Asociación Myfanuy Humphreys que totalizó 798,50 pts.

Además, la delegación de Comodoro se quedó con la mejor marca técnica con Mateo Luna Aseff, en varones, que se impuso en la prueba de 100 mts. pecho con un tiempo de 01:05.98, sumando 598 puntos y con Belén Moran, en mujeres, que fue la mejor en la prueba de 200 mts. libres con un tiempo de 02:18.72 sumando 504 puntos.

El circuito provincial está comprendido por cuatro fechas y de esta manera, el Equipo Municipal de Comodoro fue el mejor en cada una de ellas y se consagró como el campeón anual.

En esta oportunidad, se contó con deportistas del Natatorio Municipal de Trelew, Argentinos del Sur de Gaiman, Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn, la Escuela de Triatletas de Puerto Madryn, el Equipo Municipal de Trevelin, Escuela Municipal de Esquel, Natatorio Sarmiento, Acuarium Piletas, Centro de Actividades Jerárquicos de Comodoro, Equipo Municipal de Comodoro Rivadavia, y la Asociación Myfanuy Humpreys de Rawson.

Desde el cuerpo técnico de la ciudad petrolera agradecieron “a los nadadores por el esfuerzo y el trabajo de todo el año, a los padres que acompañaron siempre, a Hernán Martínez de Comodoro Deportes y al Ente deportivo, por poner siempre todo a disposición para que como escuela municipal podamos participar”.

PUNTAJE POR EQUIPOS

1) Equipo Municipal Comodoro Rivadavia 1.560 pts.

2) Club Ferrocarril Patagónico 923.50 pts.

3) Asociación Myfanuy Humphreys 798.50 pts.

4) Escuela Municipal Esquel 544.50 pts.

5) Natatorio Municipal Trelew 460. 50 pts.

6) Club Municipal Trevelin 230 pts.

7) Escuela de Triatletas de Puerto Madryn 213 pts.

8) Natatorio Sarmiento 101 pts.

9) Acuarium Piletas 88 pts.

10) Jerárquicos Cad 49 pts.

11) Club Argentinos Del Sur 14 pts.