El Team Warriors prepara la 3ª edición de "Sangre Guerrera"

El sábado 6 de diciembre en el Gimnasio municipal Nº1 tendrá lugar el festival de kickboxing “Sangre Guerrera III”, organizado por el Team Warriors. Será una extensa jornada con combates de kicklight y kickboxing amateur y semiprofesional, en categorías infantiles, juveniles, mayores y veteranos.

En este sentido, el director de Team Warriors Claudio Cabrera, se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, para ultimar detalles logísticos de una velada de deporte de contacto que la participación de escuelas locales, y la visita de escuelas de Puerto Madryn, Trelew, Río Gallegos, Puerto Deseado, Sarmiento, Las Heras, Caleta Olivia, entre otras.

“El 6 de diciembre estamos largando ‘Sangre Guerrera III’ en el Gimnasio municipal Nº1, con muchas escuelas invitadas. Será en categorías infantiles, juveniles y mayores, tanto en Kicklight y Kickboxing amateur y semiprofesional, con la organización del Warriors Team y en homenaje a mi hermano Leonardo Gustavo Cabrera”, comentó Claudio Cabrera, fundador del Team Warriors.

“Tuvimos una reunión con Hernán Martínez, para los pequeños detalles, lo que uno necesita y siempre las puertas de Comodoro Deportes están abiertas para nuestro Team Warriors. Este es el tercer evento que hacemos con mi equipo de trabajo, que tengo hace años. Con muchas escuelas invitadas que son de afuera, locales, regionales. Habrá medallas para todos los competidores, trofeos, premios sorpresa, títulos en juego; habrá lindos desafío de escuelas”, apuntó Cabrera.

“Estarán las puertas abiertas desde las 10 y antes del mediodía queremos arrancar con el kicklight infantil. Habrá muchísimas peleas, hay varias categorías de kicklight en tatami, y el kick amateur y semi-pro será en ring. Habrá escuelas de Puerto Madryn, Trelew, Río Gallegos, Puerto Deseado, Sarmiento, Las Heras, Caleta Olivia, todo Comodoro Rivadavia. Estamos confirmando si viene alguna escuela de Buenos Aires”, explicó el referente de Warriors.

“Tendremos un trofeo inmenso, en homenaje a mi hermano Leonardo Gustavo Cabrera, habrá copas y títulos en juego, peleas pactadas, revanchas, estará muy lindo, va a ser una fiesta para toda la familia del kickboxing. Los agradecimientos a Comodoro Deportes, a todos los colegas que están apoyando, a la familia, al Team Warriors y a toda la gente que cree en nosotros”, cerró Claudio Cabrera.