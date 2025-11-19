Enorme actuación de Mateo Luna Aseff en la selección argentina de Juveniles B

El nadador comodorense integró el equipo albiceleste que compitió en la Copa Pacífico y la Copa Julio Maglione. El integrante del Equipo Municipal tuvo un gran desempeño en Cochabamba, Bolivia, y contribuyó con seis medallas.

Mateo Luna Aseff vivió otra magnífica experiencia internacional, al ser parte de la selección argentina de Juveniles B (16-18 años) en Cochabamba, Bolivia. En esa categoría, el seleccionado finalizó en el primer puesto de la XLIII edición de la Copa Pacífico, en la cual también logró un subcampeonato general. A su vez, obtuvo el subcampeonato general de la XIX Copa Julio Maglione.

La doble competencia contó con la organización de la Federación Boliviana de Deportes Acuáticos (FEBODA) y se desarrolló en la piscina del Complejo Acuático de la GAMC, donde compitieron deportistas de Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Brasil y Bolivia.

El nadador comodorense colaboró con Argentina con tres medallas de plata y tres preseas de bronce. Logró el segundo puesto en Absoluto en los 100 y 200 metros pecho, y en postas mixtas combinados. Mientras que, salió tercero dos veces en 100 metros pecho, y alcanzó el tercer escalón del podio en 100 metros combinado masculino.

Luna Aseff explicó que “se compitió en dos turnos, por la mañana se nadaba por la Copa Pacífico, que se disputaba por puntos y se premiaba por categoría, y a la tarde por la Copa Julio Maglione, que se competía para sumar oros”.

“En el primer día competí en los 100 metros pecho y salí tercero en mi categoría, llegué a la final y ahí salí segundo por unas pocas centésimas, hice 1:06 y bajé mi marca en pileta larga, estoy muy contento por eso y por la medalla”, añadió.

Y remarcó que “estaba confiado porque había entrenado bien, si bien no esperaba lograr el segundo puesto y me sorprendió bastante, bajé mi tiempo en pileta larga y me sentí bien”.

Posteriormente, el comodorense tuvo dos días libres y vivió una maravillosa experiencia conociendo a nadadores y profesores de otros países, destacando el gran nivel de las otras selecciones.

El cuarto día le tocó salir a nadar nuevamente y expresó que se puso “más nervioso” porque “Colombia arrasó y quedó primero en todo, entonces nosotros teníamos la presión de ganarle a Brasil por el segundo puesto, teníamos una responsabilidad muy grande”.

A eso se le agregó el tema de la altura en Cochabamba: “Me habían dicho los nadadores locales que para las pruebas de 200 metros molestaba la altura, como no poder respirar bien y quedarte sin oxígeno, a mí no me afectó pero sí al resto de los chicos”, declaró Mateo.

Sin embargo, pese a ir con un poco de temor, “pude nadar bien los 200 metros pecho, a la mañana lo hice inteligentemente y clasifiqué tercero. Llegué a la final y salí segundo, me ganó un peruano y atrás mío llegó un colombiano. Me sorprendió mi resultado, nadé muy bien y logré el segundo puesto”.