Independiente de Puerto San Julián es el próximo rival de CAI

El partido de ida de la segunda fase de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur se jugará este domingo en Comodoro Rivadavia.

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia conoció este martes a su próximo rival que deberá enfrentar por la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol 2025-2026.

En ese contexto, será Independiente de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, el equipo que deberá enfrentar la CAI por la segunda ronda de la Región Patagonia.

El partido de ida se jugará este domingo en el Estadio Municipal de Kilómetro 3 -en horario y terna arbitral a confirmar-, mientras que una semana después, se disputará la revancha en el “Juan Panópulos” de Puerto San Julián.

El elenco santacruceño derrotó 2-1 a Nocheros de Las Heras y así cerró su participación en la Zona 4, donde también enfrentó a Atlético Puerto San Julián y a Unión Petroleros Privados de Río Gallegos.

En esta zona, los clasificados fueron Atlético, que terminó primero, mientras que Independiente finalizó en el segundo puesto, los dos con 13 puntos.

Por su parte, la CAI finalizó en el segundo puesto de la Zona 11 -detrás del mejor que fue Jorge Newbery-, también con 13 unidades y en su última actuación, le ganó de visitante 2-1 a Club Empleados de Comercio de Trelew.