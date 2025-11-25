Santino Villalobos hizo podio en Santa Cruz

El piloto comodorense fue 2º en la primera fecha del Campeonato Binacional de Motocross y Quadcross, que se desarrolló en la localidad de Tres Lagos.

La localidad de Tres Lagos, provincia de Santa Cruz, fue escenario de la 1ª fecha del Campeonato Binacional de Motocross y Quadcross, donde el piloto comodorense de quad, Santino Villalobos, logró meterse segundo en el podio con un Yamaha YFZ 450cc. El certamen tiene protagonistas en diversas categorías de Argentina y Chile.

Santino Villalobos (17) venía de recuperarse de una fractura y pudo volver a correr en cuatriciclos. “La recuperación costó un poco al inicio, porque con el entrenamiento me dolía la muñeca por la quebradura, estaba haciendo kinesiología, pero con el entrenamiento con el cuatri me dolía, el circuito tampoco estaba en buenas condiciones. Y después con gimnasio, más kinesiología, me quedó de diez la muñeca y no jodió más por suerte”.

“TENIA MUCHAS GANAS DE VOLVER A CORRER”

El joven piloto tiene la mecánica de Enrique "Quique" Vicini y la asistencia en pista de su padre Marcelo Villalobos. “Ahora en esta carrera llegamos el viernes de Comodoro hasta Puerto Santa Cruz, luego hasta Tres Lagos, se hizo muy largo con trece horas de viaje. La verdad que llegamos muy cansados, al otro día nos levantamos temprano para estar en el entrenamiento y clasificación. No se pudo hacer la clasificación por el temporal de viento de 90 km por hora, la pasaron para el domingo. Se hicieron más entrenamientos el sábado, tampoco mucho. El domingo temprano comenzamos con la clasificación, primero la vuelta de reconocimiento al circuito”, expresó Santino.

Hubo participación de pilotos de Chile, pero justo coincidió la fecha con un regional que hubo en Chile y por eso igual no hubo tantos pilotos en esta fecha. La idea de Santino Villalobos y su equipo es estar en la próxima fecha que aún no está confirmada, que será a fines del mes de diciembre en Río Turbio donde se espera buena asistencia de pilotos.

“En clasificación salí tercero, por suerte no había tanto viento en la mañana. Dimos unas 5 vueltas de clasificación, un circuito largo y trabado. Luego el viento complicó los saltos. Después hubo las dos mangas de carrera, en la primera salí segundo, ahí había comenzado el viento cada vez más fuerte. Yo corro con un 450 YFZ y se comportó bastante bien, no falló, pudimos puntear en la salida, en la largada. En la segunda manga salí también segundo, estaba con los brazos más cansado”, dijo Santino Villalobos integrante del team Villateam Competición.

Una de las fechas será en Puerto San Julián, luego Río Gallegos y 28 de Noviembre. Se calcula que este certamen tendrá unas siete fechas puntuables, con varias en el sur de Argentina y otras se correrán en Chile, en Puerto Natales y seguramente Punta Arenas, un campeonato que finalizará en abril o mayo del 2026.

“Mis expectativas para esta carrera eran buenas, tenía muchas ganas de volver a correr. La verdad que salí muy feliz y con un muy buen puesto, que fue podio, segundo puesto en la primera fecha. Representando a Comodoro, con la ayuda también de Comodoro Deportes, aprovecho de mandar un saludo y agradecimiento al profesor Hernán Martínez y también a su equipo de trabajo”, sostuvo Santino Villalobos piloto que corre en la categoría QX2 450cc, destacando que el ganador el último domingo fue Franco Ruiz y Valentina Campagnoni terminó en tercer lugar, ambos competidores son de Río Gallegos.

El campeonato binacional está fiscalizado por Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (C.A.M.O.D) y la Asociación Civil de Motociclismo Austral (A.C.M.A).