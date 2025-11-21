Las formativas municipales del handball tuvieron su cierre de año

Fue en el Huergo, para mini e infantiles. El programa contó con más de 160 chicos de los equipos municipales, de Petroquímica y Nueva Generación.

El cierre del mini handball y handball infantil tuvo lugar este viernes en las instalaciones del Club Ingeniero Huergo, con diversos partidos y la entrega de medallas a la participación, diploma a los equipos como así también reconocimientos a entrenadores y árbitros.

Fue el último encuentro del año, en un programa que lleva adelante el Ente Comodoro Deportes, con la participación de diversos equipos de escuelas municipales de handball de la ciudad, en categorías formativas de 6 a 12 años, con un gran acompañamiento de sus familias.

“Estamos muy contentos de poder recibirlos a todos. Más de 160 chicos jugando en simultaneo acá en el Club Huergo. Agradecerle al Ente por el esfuerzo que hace para que los chicos tengan su competencia y su juego. La idea es que ellos tengan esta experiencia, que sigan en el deporte y que les guste, así que nos vamos todos con una sonrisa, tanto los profes como los chicos y estamos felices de una vez más hace esto”, comentó Rodrigo López, referente del handball infantil municipal.

“Creo que tuvimos un gran acierto en esto, tener una competencia con los infantiles con la cancha un poco más grande. Sacarlos de lo reducido como juegan los minis, y se notó a fin de año el progreso que han tenido en cada club. Se trabaja, se hace un esfuerzo grande entre todos, los chicos vienen a competir, se lo toman en serio, los árbitros igual entonces eso nos da un salto de calidad para que los chicos vayan creciendo y que podamos ver cómo está afianzado el juego. El que empezó a fin de año también puede venir a jugar, se nota la diferencia, pero está bueno para que ellos sigan viendo lo que es el handball”, agregó.

“Han participado Municipal Nº1, Nº2, Nº4, Kilómetro 5, Municipal Palazzo, Petroquímica. También se han sumado a lo largo del año Rada Tilly, Recrear, son todos los equipos de Comodoro que trabajan durante el año y tienen las puertas abiertas siempre a participar en esto, porque la idea es que el deporte crezca”, cerró Rodrigo López.